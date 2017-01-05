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CHP'li kadınlar Reina önünde hayatını kaybedenleri andı

CHP Kadın Kolları üyeleri Ortaköy'de hain terör saldırısının gerçekleştiği Reina'nın önüne gelerek hayatını kaybedenleri andı. CHP'li kadınlar, gece kulübünün önüne yanlarında getirdikleri mektupları ve çelengi bıraktı.

CHPli kadınlar Reina önünde hayatını kaybedenleri andı

05 Ocak 2017 15:54
CHP'li kadınlar Reina önünde hayatını kaybedenleri andı - Tıkla İzle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları üyeleri, yılbaşı gecesi terör saldırısınının gerçekleştiği gece kulübünün önüne yürüdü. "Analar burada, evlatları nerede, terörü lanetliyoruz" yazılı pankart taşıyan kadınlar, gece kulubünün önünde terörü lanetledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Öner ve 39 ilçe kadın kolları başkanının da katıldığı yürüşte CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse bir açıklama yaptı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptığı açıklamada, "Türkiye'de her gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. Bu katliamların önüne geçilmelidir" dedi.
Açıklamanın ardından kadınlar yanlarında getirdikleri mektupları bir kutuda toplayarak saldırı noktasına bıraktı. CHP’li kadınlar çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından saldırının gerçekleştiği gece kulübünün önünden ayrıldı. 

İsmail Coşkun - Murat Horoz
 

Etiketler: chp, reina


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