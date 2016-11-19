Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, bu yasanın ahlaka ve toplum vicdanına aykırı olduğunu söyledi. Tuncer, “Bu öneriyi savunanlar geleneklerimizde olduğunu söyleyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yasa önergesinde" Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor" denmektedir. Cinsel istismar suçunu işleyenin güç ve nüfuz kullanarak mağdur ve ailesini etki altına almasını nasıl önleyeceksiniz” dedi. Bu yasa önerisinin kadın haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuka ve cumhuriyet kadınının kazanımlarına aykırı olduğunu belirten Tuncel, “ Bu nedenlerle bu önerye hayır diyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız” şeklinde konuştu.