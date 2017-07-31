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CHP'li kadınlardan nikah tepkisi

CHP Niğde Kadın Kolları üyeleri "Büyükşehir yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerin muhtarları ile il ve ilçe müftülerine resmi nikah kıyma yetkisi verilecek" kanun tasarısına tepki gösterdi.

CHPli kadınlardan nikah tepkisi

31 Temmuz 2017 15:36

Kadın Kolları Başkanı Nevriye Sayın, "Evlilik akdinin müftülerce yapılmasının önünün açılması din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da Laiklik ilkesine aykırıdır" dedi.

CHP Niğde İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Başkan Sayın, kanun tasarısını şu sözlerle eleştirdi: ''Müftülüklere de bu yetkinin ve sosyal hayata dini tahakkümün dayatılması içindir. Türkiye'de çocuk istismarı ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğü bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu daha rahat görülecektir. 12 yaşların da imamın 6 yıl sonra imamın kıydığı resmi nikaha, çocuk gelinlere izin vermeyeceğiz. Müftülük kurumu İslam ile özdeştir. Bu topraklar dinine sahip çıkan, geleneklerine ve göreneklerine bağlı olan insanların evidir. Bu insanların yüzde 90'dan fazlası zaten Müslümandır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Hukuk Devleti olmakla, kadınlar evlenirken Medeni Kanunla hakları güvence altına alınmıştır. Evlilik akdinin müftüler tarafından yapılmasının önünün açılması din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da Laiklik ilkesine aykırıdır. Bugün daha net görüyoruz ki siyasi iktidarın son yıllar da "dava dediği şey laik düzenin yıkılması davasından başka bir şey değildir.’’  

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