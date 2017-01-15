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CHP’li Kara’dan yumruk savunması

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM'de çıkan kavgada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunu kıran CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, ”Bizlere milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi, can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim bir yaptığımız nefsi müdafaadır” dedi.

CHPli Karadan yumruk savunması

15 Ocak 2017 21:57

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partisinin il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Partiye alkışlar eşliğinde gelen Kara, “Halkın doktoru Antalya’nın onuru” sloganları eşliğinde partililere hitap etti.
TBMM’de bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini, demokrasisini savunduklarını kaydeden Kara, “Bizler bunları savunurken bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek bir zihniyete karşı diyoruz ki, '79 milyon birden büyüktür.' Hukukun üstünlüğünün, demokrasinin olmadığı, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz diyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin birliğine bütünlüğüne devletine, halkına, kalkan elleri, kalkan kafaları kırarız diyoruz. Bizlere uzanan saldırganların uzattığı eller yumruklar biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyetine Kuvayı Milli'ye ruhuna atılmak isteniyor. Bu atılan yumruklara karşı vermek nefsi müdafaa yapmak her Türk gencinin, her CHP’linin, bütün Türk milletinin, Türkiye halklarının birinci görevidir, namus borcumuzdur, boynumuzun borcudur” diye konuştu.

"Nefsi müdafaa"
Kara, şöyle devam etti:
“Mecliste yaşanan talihsiz olaylarda bütün mücadelemizi verirken, yasamada hukukun üstünlüğünü savunurken meclisin iç tüzüğünün verdiği kuralları uygularken ve demokratik bir ortamda mücadelemizi sürdürürken bizlere saldırıldı. Bizlere saldırıldı ki o meclisin içerisinde bize atılan ilk yumruktan sonra bizler orada daha önce bir milletvekilinin beyin kanaması geçirdiği yere düşerken, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız kurtardı. Bizlere milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi, can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim bir yaptığımız nefsi müdafaadır. Bütün Antalya, bütün Türkiye biliyor ki, 'halkın doktoru' Niyazi Nefi Kara, asla birinin kılını incitmez, asla karıncayı bile incitmez. Ömrünü, insanların gülümseyebilmesi için, acılarının dinmesine adamıştır. Bunun için vardır. Ama bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa da göğsümüzü siper ederiz, yumruğumuzu da sıkarız. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar da veririz.”
Konuşmasının ardından partililer tarafından alnından da öpülen Kara, partililerle tek tek tokalaştı. 

İsa Akar-Harun Erdoğdu


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