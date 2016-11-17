CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi bölünmeye götürebilecek bir anayasa tartışmasının yapıldığını kaydeden Koç, “Açın televizyon kanalını birisi bir konuda bir düşünce ifade ediyor. O bitiyor bir başkası ifade ediyor. Sabah, öğle, akşam doktor reçetesi gibi. Muhalefet hiç sesini çıkartmıyor. Ne yapalım Kızılay’da don gömlek bağıralım mı? Bu toplumda biz anayasa tartışıyoruz” diye konuştu. Başkanlık tartışmaları ile ilgili Koç, “Başkanlık tartışmaları 3. muhalefet partisinin sürpriz çıkışıyla gündeme taşındı. İktidar, heveslisi olduğu bir süreci bu sürpriz çıkış üzerine kullanmaya başladı. Türkiye’nin beka sorununun tartışılacağı bir tartışmanın süreci işlemeye başladı. Mevcut Cumhurbaşkanının eylem ve fiilleri, anayasal sınırların içerisine çekilmesi gerekiyor. 14 Ağustos 2014 seçiminden itibaren Türkiye bu tartışmayı yaşıyor. Birdenbire olay bu 3. muhalefet partisinin sürpriz çıkışından sonra anayasal çerçeve mevcut Cumhurbaşkanının fiil ve eylemleri ile istek, arzu ve beklentilerine göre nasıl oluşturulabilire geldi. Tartışma, mevcut Cumhurbaşkanının fiil ve eylemleri, anayasal sınırlar içerisine çekilmesi gerekirken tam tersine bu fiil ve eylemlere nasıl hukuki süreç kazandırabilirize çevrildi” ifadelerini kullandı.

“Kamuoyuna yansıyan bazı küçük paketçik bilgileri var” diyen Koç, “MHP’ye oy veren yurttaşlarımız ile hiçbir sorunumuz yok. Ülke duyarlılıkları konusunda birleştiğimiz birçok husus var. Türkiye’nin bekası, birliği, beraberliği konusunda hiçbir ayrılığımız yok. Ama bugün bunları çok ciddi tartışmamız gerekiyor. Türkiye bir dönemece geldi. Bir tercih yapacak. Getirilmek istenen sistemde, Cumhurbaşkanı bir veya iki yardımcı ile seçilebilecek. Bu kişi aynı anda yasama organını oluşturacak olan milletvekilleri seçimleri ile birlikte seçilecek ve partisinin de başında o kişi. Aynı gün kendisi seçildiği gibi kendisinin listeye koyduğu yasama organı oluşturan üyelerde seçilecek. Bir ayrı güç yok. Bu yasama organı içerisinden yürütme seçilecek. Dışarıdan atanan tam biat eden kadrolardan olacak. Yasama, yürütme tek kişide. Yasama, yürütme ve yargı tek kişide toplanmış olacak. Sonuç tek kişi idaresi, baskı, topyekün macera ve bir bilinmezlik” açıklamasını yaptı.

CHP’nin başkanlık sistemi konusundaki isteklerini ise Koç, şöyle sıraladı:

“Kurucu değerlere bağlı, özgürlükçü, parlamenter sistemi esas alan, yasama, yürütme ve yargının birbirini denetleyebildiği, tek kişinin idaresinde olmayan bir yapı, denge ve denetleme mekanizmaları olan, güçlü ve bağımsız yargıyı kuran, özel kuruluşlarını güçlendiren bir anayasa çatısını CHP her zaman dile getiriyor. CHP, güçlerin tek elde toplanmadığı, paylaşıldığı bir sistem öneriyor.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Kandırılmış olmayı kabul etmiyoruz” sözlerini değerlendiren Koç, “Akla ziyan açıklamaları izlemekten ben yoruldum. Arkadaşımız önce bir karar versin, kandırıldı mı kandırılmadı mı? Eğer kandırılmadıysa, bilinçli yaptıysa çok daha büyük bir suç. İşbirliğinin ifşasıdır. Türkiye’yi darbe ortamına sürükleyenlere kol kanat germenin, FETÖ ile yan yana durmanın, onlara devlet içerisinde yerleşimin kolaylaştırılmasının ifşasıdır. Açık bir itirafta bulunuyor” dedi.

MHP ve AK Parti’nin başkanlık sistemi için CHP’ye yaptığı çağrıya ilişkin ise Koç, şunları söyledi:

“İstediklerimizi ve istemediklerimizi söyledik. Türkiye’nin bekası, birliği ve beraberliği açısından söyledik. Nasıl bir anayasa istediğimizi ifade ettik. Öz Türkçe konuştuk, şifreli ve dolambaçlı konuşmadık. Tek kişi sisteminin neleri kapsadığını ve tarihin bu döneminde Türkiye’yi nerelere sürükleme ihtimalinin olduğunu ifade ettik.”

İlker Turak