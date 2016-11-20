Yeşil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet bu ülkenin değişmez yapı taşlarından olduğu belirtti. Yeşil, “CHP Atatürk’ün ilke, inkılap ve fikirleri ile çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için kurulmuştur. Bizleri partimize bağlayan ulu önderimiz Atatürk’ tür. Lakin günümüzdeki CHP tamamen Atatürk çizgisinden çıkmış ya da çıkarılmıştır. Bugün ülkemizin en büyük sorunu olan PKK terör örgütü bağlantılı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile aynı safta yer alması, destek çıkması, benim için kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

Cem Kaan Toka





