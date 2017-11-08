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CHP’li meclis üyesine saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

İstanbul’un Silivri ilçesinin CHP Belediye Meclis üyesi Cengiz Aksu’ya kırmızı ışıkta beklediği sırada kurşun yağdıran şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evde inceleme yapan polisler tabancayı çamaşır makinesinde, şarjör ise klozette buldu.

CHPli meclis üyesine saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

08 Kasım 2017 19:51

6 Kasım günü İstanbul’un Silivri ilçesinin CHP Belediye Meclis üyesi Cengiz Aksu (44), Çorlu Askeri Havaalanı kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Cengiz Aksu, bir kurşun başını sıyırırken, sırtına isabet eden kurşunla olay yerinden uzaklaşarak uygulama yapan polis ekiplerine sığınmıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası 2 kişi dün gözaltına alınırken, olaya karışan firari R.A. isimli şüphelinin de Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Sokak’ta akrabasının evinde saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskın sonrası şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyi yakalayan polisler evde arama çalışması yaptı.

Suç aletlerini banyoya saklamış

Şüphelinin saklandığı 4’üncü kattaki teras bölümünde arama yapan polis ekipleri, banyodaki çamaşır makinesinin içerisinde metal renkli tabanca buldu. Tabancaya ait içerisinde 16 mermi bulunan şarjör ise banyoda bulunan klozetin içerisinde bulundu. Yapılan arama çalışmaları sırasında ele geçirilen firari şüpheli R.A. ve evde bulunan tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ise yapılan işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: chp

 

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