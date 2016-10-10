CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İlk Müdahalesi Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan ve ardından ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Milletvekili Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kuşadası-Davutlar yolunda meydana geldi. İlk bilgilere göre, Meclis üyesi Haydar Büyükdağ ile Davutlar'daki cemevinde düzenlenen iftara giderken Hüseyin Yıldız'ın içinde bulunduğu araç başka bir araç ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Milletvekili Hüseyin Yıldız, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Milletvekili Hüseyin Yıldız'la birlikte olan partililerden Fatih Akkentli, kazadan sonra Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın iftara giderken kaza yaptığını belirterek, "Muharrem orucu nedeniyle Davutlar'daki programa katılıyorduk. Bu kaza yaşandı. Sayın vekilimizin başında, boynunda ve vücudunun değişik yerlerinde zedelenme var. Bilinci açık. Söke'den ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Ambulansla ADÜ'ye gidiyoruz" diye konuştu.