Alsancak, Dokuz Eylül, Gündoğdu, Kordon ve Kordon Rotaract Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortak toplantıya 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran konuşmacı olarak katıldı. İzmir Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirilen toplantıda “Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu bir konuşma gerçekleştiren Oran, 1980 modeli sistemin her 10-20 yılda bir darbelerle arıza verdiğini belirterek, “Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Sadece yeni anayasa yetmiyor. Bununla beraber önemli unsurlar da var. Başkanlık sistemiyle 60 madde değişimi tamamen aldatmaca. Bununla demokrasi gelmez. Daha ortaçağa uygun bir yönetişim modeli bu. Bu sistemin yeni anayasa ile ileriye taşınması için mücadele etmemiz gerekiyor. Mutlaka yeni bir anaysa, yeni bir siyaset sistemine ihtiyacımız var. Seçim barajının indirilmesi gerekiyor. Mutlaka siyasi ahlakla etik yasasını getirmemiz gerekiyor. Bu sistem her zaman arıza yapıyor 10-20 senede bir darbe oluyor” dedi.Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok terörle mücadele eden başka bir ülke olmadığını söyleyen Umut Oran, terörle mücadelede yanlış politikalar uygulandığını, siyasi hatalar yapıldığını savundu.

“Benim partim de lehe çeviremiyorsa sorumludur”

Ana muhalefet partisi olarak son seçimlerde başarılı olamadıklarını ve hatalar yaptıklarını kaydeden Oran, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok büyük hatalar yaptık. 7 Haziran seçimlerinde millet doğru bir irade kullandı, yüzde 60 ile diğer partilere ’koalisyon kurun’ dedi ama değerlendiremedik. 1 Kasım’da da tuş olduk. İktidar dip yapmış vaziyette, baştaki yol arkadaşlarının hiçbirisi yok şu an. Yaverlerden görüyoruz. Milli güvenlik ellerinde olmasına rağmen, 24 saat yaşadığı yaverleri bile seçemiyor. Bugün yine emniyet müdürleri değişti. Hakikaten şu an Türkiye yönetilemiyor. Bundan ders çıkarmamız lazım benim partim de bunu Türkiye’nin lehine çeviremiyorsa benim partim de ben de bundan sorumluyum” diye konuştu.

“Bugünkü ortamdan hepimiz sorumluyuz”

Oran, şöyle devam etti:

“Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık ama bizim yanlış bir adayımız oldu, meydanı boş bıraktık. Teröre bulaşmış bir parti bile oylarını çıkarttı. Toplum artık bir şey istiyor. Halkın da milletin de iradesinde umut var. Millete ‘biat ediyorlar’ diye bakmamak lazım, onlara alternatif seçenek sunmak lazım. Bizler zaten sorumluyuz, ama sizlere de görev düşüyor. Bugünkü ortamdan hepimiz sorumluyuz.”

“CHP’nin tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor”

CHP’nin tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini belirten Umut Oran, şunları söyledi:

“CHP olarak bizim 4 seçimde yaptığımız hatalarımızla yüzleşmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hatalarımızla yüzleşmedik. Yerel seçimlerde 17-25 Aralık’a rağmen oy oranımızı artıramadık. Bizim hatalarımızın üzerinden gelmemiz için yüzleşmemiz gerekiyor. ‘Birisi gitsin birisi gelsin’ değil, partide lider değil liderlik anlayışı değişikliği olsun diye mücadele ettik olmadı. Bugün söz konusu vatansa parti içi sürtüşmeleri bir kenara bırakmamız azım. Ben milletvekili döneminde nasıl çalışıyorsam aynı şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anki yönetimi silkelemeye, farklı şeyler yaparak farklı sonuç almaya zorluyoruz. Bunu başarabilir miyiz bilmiyorum ama başaramazsak kökten bir değişime ihtiyaç var. Bu böyle gitmez.”

Toplantının sonunda Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı İsmail Rodoplu, katılımlarından dolayı Umut Oran’a teşekkür plaketi takdim etti.