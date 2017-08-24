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CHP'li Özel, atletli fotoğrafın hikayesini anlattı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafının hikayesini anlattı.

CHPli Özel, atletli fotoğrafın hikayesini anlattı

24 Ağustos 2017 19:27

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafının hikayesini anlatarak, "Muhabir karavanın kapısını açmış, fotoğrafı çekmiş. Genel başkanımız gömleğini giymek için kalkmış, gömleğini giyerken de fotoğrafını çekmiş. Ben çok sempatik buldum. Beğenilmeyecek bir şey değil. Sempatik, son derece doğal, son derece insancıl, son derece halk tipi" dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesinde tarihi Aya Haralambos Kilisesinde Türkiye gündemindeki konular hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiyi, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, gazeteci-yazar Uğur Dündar, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve 500 yüzü aşkın vatandaş izledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in söyleşisinden önce bir konuşma yapan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirildiğini, kadınlara seçme seçilme hakları tanındığını, demokrasinin inşa edildiğini, tarımda ve sanayide atılan adımlarla, güçlü, özgür dünyayla rekabet edebilen bir ülke olması için ter döküldüğünü hatırlattı.

O fotoğraf nasıl çekildi?

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yoğun bir kalabalığın ilgiyle izlediği söyleşisinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletti fotoğrafına değindi. Özel, "Adalet Yürüyüşünde iken bir gazetenin muhabiri çok sayıda fotoğraf çekmiş, fotoğraflardan kitap yapacağını söylemiş. 'Karavanın içini de çekeyim' demiş. Basın sorumlumuz da 'Peki' demiş. Genel başkanımızın o fotoğraftaki ifadesini görüyorsunuz. Verilecek poz değil. Poz verse o sırada yoğurdu kaşıklıyor olmaz. Bütün gün yorulmuş, üzerinde bir atlet, yoğurdu kaşıklıyor. Kızıyla karşı karşıya oturmuşlar. Muhabir karavanın kapısını açmış, fotoğrafı çekmiş. Genel başkanımız gömleğini giymek için kalkmış, gömleğini giyerken de fotoğrafını çekmiş. Bu fotoğraf, muhabirin kitabında yayınlandı. Oradan internete düştü. Ben çok sempatik buldum. Beğenilmeyecek bir şey değil. Sempatik, son derece doğal, son derece insancıl, son derece halk tipi" dedi. 

Muhammet İsa Atagöz


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