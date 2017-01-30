CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memleketi Manisa'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında Özel, ilk olarak Kanada'da Quebec City İslam Kültür Merkezine yatsı namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. ABD Başkanı Donald Trupm'ın uyguladığı başta Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen ve Libya vatandaşlarının Amerika'ya girişini yasaklayan kararı eleştiren CHP'li Özel, "Öncelikle Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra aldığı kararla; Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen ve Libya vatandaşlarının Amerika'ya girişini yasaklayan karar insanlık tarihinin ortak geçmişinden yaşanan acılardan hiç ders alınmadığını, insan haklarına aykırı dışlayıcı bir kararla, toptancı bir anlayışla ötekileştirmeyle kimlik sorunlarının ve terör sorunlarının çözülemeyeceğini hiç anlamadığını göstermektedir. 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren 19 saldırgandan 15'i Suudi Arabistanlı ya da Mısırlıdır. Bugünkü yasaklama kararında Suudi Arabistan ve Mısır dışarıdadır. 19 saldırganın 15'inin geldiği ülkelerin Amerika'ya girmesi serbestken bugün alınan Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen ve Libya vatandaşları için yasaklamanın açıkça farklı bir ötekileştirme, farklı bir aşağılama, farklı bir itme kakma ve ortaya konanın tamamen Donald Trump'ın zihnindeki çarpıklıklardan kaynaklı İslamafobik bir karar, etnofobik bir karar olduğu ve bunun ne Amerika'ya ne Ortadoğu'ya ne de dünyaya barış getirmeyeceği de açıktır" dedi.

Trump üzerinden "Başkanlık" sistemine dikkat çekti

ABD'de uygulanan başkanlık sistemiyle "kuvvetler ayrılığı" ilkesinin korunduğunu söyleyen Özel, "Bugüne kadar hep vurguladığımız, Türkiye'ye önerilen başkanlık sistemindeki en büyük eksiklik olan yargının bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığının ihlal edilmesinin Türkiye'yi ne noktaya getireceğini açıkça ortaya koyuyor. Amerika'daki sistemde 'Ben bilirim' diyen, çok bilen, tek başına karar veren ve söylediğini kaba saba yapan bir başkan, bugünkü sonucu doğururken, Amerika'daki güçlü kuvvetler ayrılığı, Amerika'daki yargıçların gücü bu işe 'Dur' demiştir. Ama Türkiye'nin getirdiği başkanlık sisteminde bu denge ve fren mekanizması yoktur. Türkiye'de herkes başkana bağlı olacaktır. Başkanın alacağı kararları denetleyecek yargının eli kolu bağlıdır. 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sini başkan seçmektedir. Bu yüzden herkes bir kez daha düşünsün; kuvvetler ayrılığının önemini ve yargı bağımsızlığının önemini" diye konuştu.

CHP'li Özel'den Yunanistan'a "Darbecileri iade edin" çağrısı

Konuşmasının devamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da çağrıda bulunan CHP'li Özel, darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Yunanistan'a şunu söyleyelim, Çipras'a şunu söyleyelim; Ege Denizi balıklarındır, iki tarafındır ki Türkler ve Yunanlılar kardeştir. Ama 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a konan helikopter bizimdir. İçindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi mahcup eder. Demokrasiye inananları mahcup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır. Çipras'a ve Yunanistan'a şunu söylüyoruz, Türkiye'deki kötü muamele ve işkence iddialarını araştırmayı ve buna karşı direnç göstermeyi bize bırakın. Ama bu darbecileri, bu hainleri Türkiye'ye iade edin. Yaptığınız barışa da, komşuluk hukukuna da, aramızdaki yoldaşlık hukukuna da yakışmaz. Demokrasiye de, çağdaş değerlere de, darbecilerle mücadeleye de, insanlık tarihinin ortak kazanımlarına karşı mücadele ruhuna uygun değildir. Buradan net bir dille Çipras'ın yaptıklarını, Türkiye'deki tüm bu kötü muamele ve işkence iddialarına yönelik kaygılarını bir kenara koyarak ve haklı görerek onu bize bırakın ama bu darbecileri bize iade edin. Kötü muamele ve işkenceyle hukuk ihlalleriyle mücadele ederiz. Ama darbecilerle mücadele etmek, onların yargılanmasını cezalandırılmasını, ellerindeki kandan hesap sorulmasını da Yunanistan bizlere bırakmalıdır. Bu konudaki tavrımız son derece nettir" dedi.

Kurtulmuş'u eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un bir televizyon programında yaptığı açıklamaları da eleştiren Özel, "'Evet çıkarsa bu terörle mücadeleye destektir' demek bir itiraftır. Bu vatandaşa bir tehdittir. Bu askerde evladı olan bizlere şantajdır" ifadelerini kullandı. Evrim konusunun Milli Eğitim müfredatından çıkarılmasını ve Kurtulmuş'un bu konudaki açıklamalarını da eleştiren Özel, "Sayın Numan Kurtulmuş, biyolojik evrim esas olarak yaşamın nasıl başladığı ile ilgili yürütmemektedir. Yaşam başladıktan sonra bu dünyada neler oluyor, neler farklılaşıyor, buna karşı nasıl tedbirler alınabilir bu konuşulmaktadır" dedi.

"Manisa’da yüzde 60’ın altında 'Hayır' çıkması bizim başarısızlığımız olur"

Referanduma da değinen Özel, "Manisa’da 'Evet' ve 'Hayır' arasında ciddi bir mücadele olacak. Birilerinin belediye kaynaklarını kullanarak 'Evet' mücadelesine gireceği farkında. 'Hayır' diyecekler her şeyin farkında. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilen Manisalılar her şeyi farkındalar. Bugün Anayasa değişiklikleri meclise gelmeden önce 'Evet' oyları 2 puan öndeydi. Komisyondaki görüşmeler, AKP’nin şiddete başvurması, milletvekillerinin TV ile karartılmaya çalışması ve Atatürk’e verilmeyen yetkinin kendisine verilmesini istenen Cumhurbaşkanı’nı halk gördü" diye konuştu. Manisa’daki duruma da değinen Özel, "Manisa’da yüzde 60’ın altında 'Hayır' çıkması bizim başarısızlığımız olur. 2 AK Partili belediye başkanı kamu kaynaklarını evet kampanyası için kullanırsa iki elimiz yakalarında olur. Manisa’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve yüzde 60 ile hayır çıkacak” dedi.

Aykut Yeniçağ