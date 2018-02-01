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CHP’li Özel’den KHK açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şu ana kadar 9 tane daha Kanun Hükmünde Kararname kanunlaşarak Cumhurbaşkanlığı’na yollanıp sonra yayınlanacak. Yayınlanmasıyla birlikte bu KHK’lar hukuk denetimine açılmış olacak. Bu gecikmeli ama önemli bir kazanımdır" dedi.

CHPli Özelden KHK açıklaması

01 Şubat 2018 16:19

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özel, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri’nin (KHK) bu hafta Meclis Genel Kurulunda görüşüldüğünü hatırlatarak, "Şu ana kadar 9 tane daha Kanun Hükmünde Kararname kanunlaşarak Cumhurbaşkanlığı’na yollanıp sonra yayınlanacak. Yayınlanmasıyla birlikte bu KHK’lar hukuk denetimine açılmış olacak. Bu gecikmeli ama önemli bir kazanımdır. Avukat olmadan yargılama yapılamaması geri getiriliyor" şeklinde konuştu.

Görevden ihraçlar dışında KHK yayınlanmayacağına dikkat çeken Özel, "Hatta Cumhurbaşkanı ağzından şöyle deniyor; ’Anayasal çerçevenin içinde kalınacak.’ 18 aydır bunu söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi ’ben buna bakmam’ diyor ve bugün artık KHK taslağı hazırlamayın, tasarı taslağı hazırlayın Meclisten çıkaralım. Sadece ihraçlarla ilgili KHK olacak ve Anayasa çerçeve olacak" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Özel, "’Biz hekimiz, yaşam hakkını savunuruz’ diyor. ’Biz savaş politikalarına karşıyız.’ Terörü davet etmiyor, şiddeti davet etmiyor, terörü övmüyor. Sadece savaş istemiyoruz, barış istiyoruz diye başkanlarıyla birlikte 11 TTB yöneticisi gözaltına alındı. Bu yönetici gözaltına alındığında bir de propaganda başladı. Açıklamayı okumayan terör örgütüne destek açıklaması yaptı sanır. Sorumlu Bakan diyor ki, kendi de hekim, ’Hekimleri temsil etmez.’ TTB üyesinin yüzde 57-58 oyunu alan adam ’temsil etmez’ diyor" diye konuştu

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

 

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