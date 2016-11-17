TBMM Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurula bilgisayar kasası getirdi. Özel, yaptığı konuşmada bilgisayarın tutanak altına alınarak incelenmesini istedi. Özel, bir meclis çalışanının, Kanun ve Kararlar biriminde çalışan birinin partileri, Meclis’teki başka bir parti hakkında sayısız hakaret, itham ve ağza alınmayacak küfürlerle dolu bir paylaşımını gördüklerini söyleyerek, “Daha sonra geriye doğru yaptığımız şu andaki taramada da hem Genel Başkanımıza, milletvekillerimize burada ifade edemeyeceğim hakaretler ve küfürlerle dolu paylaşımları var, herkese açık. Bunun kötü olanı, burada, kürsüde oturan Kanunlar Kararlar ki elimiz, ayağımız, her şeyimiz -açık paylaşımlarda bulunuyor, aylardır yapıyor bunu- biz kürsüye vardığımızda bize saygıda kusur etmeyen bu arkadaşlar, bunu gördükleri hâlde hakkında açılmış bir soruşturma, bir kovuşturma yok. Biraz önce, iktidar partisinden Sayın Kubat istedi, kendisine de verdim fotokopilerini. Böyle bir şahsın bu Meclis çatısı altında. Belki yemekhanede yan yana oturduğumuz, yolda selamlaştığımız, aynı asansörü kullandığımız ve ‘Kanunlar Kararlar’ diye bu Genel Kurulun gizli oturumlarında dahi bulunan yeminli, bize yardım eden, ‘gözbebeğimiz’ dediğimiz personelin de gözünün önünde her gün paylaştığı bu hakaretleri biz şu anda gördük. Gerçekten, biraz önce size de ifade ettim, yani grup olarak da şok hâlindeyiz. Meclis Başkanına, Meclis Genel Sekreterine, sıralı amirlerine ne diyelim? Nasıl böyle şeyler oluyor, neyden cesaret alıyorlar? Kendisinin sayfasında paylaştıklarını gördüğünüzde zaten neyden, kimden ve nasıl cesaret aldığını da göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün fotoğrafı üzerinden hoş olmayan ifadelerin yer aldığını belirterek, “Umarım, dilerim ki bir ‘fake’ hesaptır, gerçek hesap değildir çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan bir kişinin bir siyasi partiye küfretme hakkı olmadığı kanaatindeyim. Herkes fikirlerini açık ve net beyan edebilir ama küfretme hakkı hiç kimsede olmaması gerekir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir personeliyse, üyesiyse, bunun derhâl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gereğini yapmalıdır” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de, sosyal medyadaki paylaşımların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Elbette herkes, devlet memuru da olsa, sosyal medyada veya diğer alanlarda her türlü eleştiriyi yapma hakkına sahiptir, siyasi partileri de eleştirebilir ama hiç kimsenin bir siyasiye ya da bir vatandaşa hakaret etme hakkı yoktur. Eğer bu kişi devlet memuru ise elbette ceza davası, diğer davalar, bunlar ayrı konu, bunlar elbette hukuk çerçevesinde takibi, şikâyeti olan veya belki kamu davası açılması gerekiyorsa kamu davasının konusu olabilecek olan hususlar, bu ayrı bir konu ama o kişi, devlet memuru olan bu kişi hakkında da mensubu olduğu kurum tarafından gerekli işlemler Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kişi hakkında şüphesiz ki gereğini yapacaktır, aksini asla düşünmek istemem” dedi.

Ahmet Umur Öztürk