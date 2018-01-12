CHP’li Özel’e MHP’den sert yanıt; 'İstediğin kadar ağla, cırla bu iş böyle devam edecek'

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda” sözlerini hatırlatan MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, Özel’e şu sözlerle karşılık verdi: “Özellikle son MHP ve AK Parti arasında Türkiye’yi milli unsurların yönetmesi şeklinde gelişen hadiselerin ardından buraya gelmeleri bizler için çok sevindirici olmuştur. Başta AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun’a, milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde AK Parti 6. Olağan Kongresi de burada olacaktır. Başkanın gelişi hem buraları bir gözlemleme, hem de tahlil etme gibi bir takım ziyareti olacaktır. Kim ne derse desin Türkiye iyi yoldadır. 2018’de Türkiye için bir ışık, bir aydınlanma yılı olacaktır. Özellikle böyle bir süreçte MHP olarak bir takım saldırılara maruz kalsak da MHP Genel Başkanı başta olmak üzere bu süreci yönetenler nasıl yürüdüğünü, ne şekil alacağını nereye geleceğini çok iyi bilmektedir. Dikkat ederseniz MHP’yi bu gün de eleştirenler geçtiğimizde eleştiren farklı kişiler veya siyasi partilerden farklı unsurlar değillerdir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne de seslenmek istiyorum. ‘Dükkan kapandı, satıyoruz, tabelaları indiriyoruz’ gibi laflar söylüyor. Madenin başkentinden ona söylüyorum ki işte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı burada, MHP İl Başkanı burada. İstediğin kadar ağla, cırla bu iş böyle devam edecektir. Bu iş rayından ve yolundan çıkmayacaktır” dedi.

“Mühim olan Türkiye’nin geleceğidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, ziyaret sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milli mutabakatın altını çizen Karacan, “Zonguldak programımıza MHP il başkanlığını ziyarete geldik. Türkiye çok farklı noktalara gidiyor. Türkiye’nin bu dönemde özellikle 15 Temmuz’dan sonraki süreçte MHP genel başkanı ve mensuplarının yapmış olduğu milli mutabakat çerçevesinde biz bundan sonraki süreçlerde hep birlikte hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz için birlik ve beraberliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ifade etti. Mühim olan Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin birliği, bölünmemesi, parçalanmamasıdır. Buradan MPH Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Zonguldak’tan selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye’nin inşallah bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına ben yürekten inanıyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte Türkiye’nin kalkınması için mücadelemize devam edeceğiz” diye ifade etti.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir