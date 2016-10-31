CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyon sonrası gazetenin Şişli'deki merkezini ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tanal "Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluş felsefesi ve misyonuna baktığımız zaman hep çizgisi Atatürk devrimlerini savunmak, demokrasiyi savunmak, temel hak ve özgürlükleri savunmaktır. Bu uğurda verdiği şehitlere baktığınız zaman Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok. Darbe girişimi perdelenerek, demokratik laik hukuk devleti mücadelesi veren basına yönelik bu operasyon hukuki değil, siyasidir. Bu operasyon laik hukuk devletini savunan düşünceye yönelik bir operasyondur. Biz bunun karşısında susmayacağız. Cumhuriyetin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Horoz



