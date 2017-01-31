Tezcan, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Demokrasi İçin Hayır” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansın açılışında konuşan CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak referandumun AK Parti, CHP seçimi değil evet yada hayır bandında yürütüleceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’da, ülkelerin zaman zaman anayasa değişikliği yapabileceğini ifade ederek, “Milletler, ülkeler anayasalarını değiştirirler. Anayasalarda zaman zaman değişiklik yapma imkanı olur. Ama bu ne zaman yapılır gerçekten o ülkenin temel problemlerini çözmenin önünde anayasa ciddi bir engel olmuştur. İşte o zaman anayasa değiştirilir” diye konuştu.

“Her isteyen anayasa değiştiremez”

Parti tabanı ile beraber vatandaşa yönelik bir kampanya yapacaklarını söyleyen CHP’li Tezcan, ülkelerin gerektiği zaman anayasa değişikliği yapmasında herhangi bir zarar olmadığını ifade etti. Tezcan, Türkiye’de yapılacak olan anayasa değişikliği ile ilgili daha sonra şunları söyledi:

“Şimdi anayasa değişiklikleri ülkelerde yapılır, yapılma ihtiyacı doğar ama her canı isteyen siyasetçi ülkelerde anayasa değişikliği olmaz. Anayasalar bir memleketin en büyük uzlaşmalarını sağlayacak metinlerdir. Azami uzlaşma diyoruz niye çünkü sıradan kanunlar değil. Bir anayasa değişikliği Meclisten geçti referanduma gelecek ve millet karar verecek. Şimdi biz bu değişiklik teklifine niye karşı çıkıyoruz. Bugün Türkiye’de ki sistem kusursuz tam demokratik sistem midir? Hayır. Değildir. Çünkü bu değişiklik Türkiye’de demokrasiyi getirmeye dönük bir değişiklik değil. Türkiye de gerçekten parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir sistem değişikliğine hükümet sistemiyle ilgili özellikle anayasada kurumsal değişiklikleri gelin beraber yapalım. Biz yıllardır söylüyoruz darbe hukukundan arınalım, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirelim, Seçim Kanunu'nu değiştirelim, barajı kaldıralım parlamentoyu güçlendirelim. Bunları yapacak anayasa değişikliğini gelin yapalım diyoruz. Hayır diyorlar. Buraya yanaşmıyorlar.”

Konferansa CHP Adana milletvekilleri, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.