CHP'li Tezcan: 'Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz'

Katılım oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşlara teşekkür eden Tezcan, “Demokrasinin gereği sandığa gidip oy verdiği için tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasilerde yarışlar olacaktır. Milletin iradesinin sandığa girişine ve sandıktan girdiği gibi çıkmasına hukuk dışı mücadeleye karşı kararlı bir duruş göstereceğimizi ifade edeceğimizi ifade etmiştik” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz”

Örgütlerin, gönüllülerin, parti görevlilerinin ve sandık görevlilerinin seçim güvenliği konusunda fedakarca çalıştıklarını anlatan Tezcan, “Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. Büyük ölçüde toplandı ama henüz tamamlanmadı. YSK açıklamasını yapıncaya kadar süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Hem yetkililerin ve hem vatandaşlarımızın sühuletle hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, "Bu açıklamanızla, beklentinizin altında mı oy aldığınızı açıklamış oluyorsunuz? Ne kadarlık bir oyda şüpheniz var?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Açıklama yapma konusunda erken. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. YSK açıklama yapacak. Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmeyi bir araya gelip daha uzun ayrıntılarıyla görüşeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. YSK verileriyle partimizin topladığı veriler arasındaki ilişkiyi takip ediyoruz. Bu konuda, 'Şu anda şu kadar sayıda çelişki var' demek için erken. Çünkü açılan sandık sayısında farklılıklar var.”

Muharrem İnce ile temaslarının olup olmadığının ve Erdoğan'ın galibiyetini kabul ettiğine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Tezcan, "Sayın İnce ile sürekli temas halindeyiz. O da gerçekten güçlü bir kampanya yürüttü. YSK açıklamasından sonra kendisi de 'açıklama yapacağını' ifade etti” dedi.

"Bir hayal kırıklığı var mı?” sorusu üzerine Tezcan, bir hayal kırıklıklarının olmadığını, demokrasi yarışında kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu aktardı.

Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önümüzdeki günlerde düşüncelerini kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.