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CHP’li Tezcan’a bir şok daha

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taşeron işçisi Erol Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHPli Tezcana bir şok daha

31 Ekim 2017 20:16

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyasına destek vermek için maaşının bir kısmını vererek destek olan Acar, suç duyurusunu içeren dilekçesini Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Acar, Tezcan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaKİ iftira ve hakaret içeren açıklamasının bir seçmen olarak kendisinin yaraladığını belirterek, "Erdoğan’a oy veren bir birey olarak, Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

Acar, verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

Vedat Kılıç 

Etiketler: bülent tezcan

 

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