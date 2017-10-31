CHP’li Tezcan’a bir şok daha

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyasına destek vermek için maaşının bir kısmını vererek destek olan Acar, suç duyurusunu içeren dilekçesini Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Acar, Tezcan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaKİ iftira ve hakaret içeren açıklamasının bir seçmen olarak kendisinin yaraladığını belirterek, "Erdoğan’a oy veren bir birey olarak, Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

Acar, verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

Vedat Kılıç