CHP'li Tezcan'a bir suç duyurusu da AK Parti'den

CHP Parti Sözcüsü Tezcan'ın söylemleri hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Ferhat Yalvaç, adliye çıkışı açıklamalarda bulundu. Yalvaç, Tekirdağ'da konuşan Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı hakaret dolu sözlerinden dolayı Muş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanına oy vermiş bir vatandaş olarak bu sorumluluğu almak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Yalvaç, şöyle konuştu:

"Halk iradesiyle ilk seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaret ve tehditler, millete yapılmıştır. Bu yüzden her kim olursa olsun, milleti temsil eden tüm siyasetçilerimizin halk olarak yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Aciz bir vekilin, Cumhurbaşkanımıza böyle kendini bilmez açıklamalarını kabul etmiyorum. Halkın yüzde 50 oyunu almış Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildirmekten onur duyarız."