CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ı yemek yediği Efeler ilçesindeki restoranda silahla yaralayan saldırgan Alparslan Sargın, polis ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği yol uygulamaları sırasında Kuşadası ilçesine giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Alparslan Sargın, ilk ifadesinde saldırıyı bilinçli olarak gerçekleştirmediğini, olayın aşırı derecede alkollü olması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Saldırgan Alparslan Sargın’ın, Kuşadası’ndaki ifade işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.