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CHP’li Tezcan’ı yaralayan saldırgan alkollü olduğunu iddia etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a silahla yaralayan saldırgan, ilk ifadesinde, saldırıyı alkolün etkisiyle bilinç dışı gerçekleştirdiğini iddia etti.

CHPli Tezcanı yaralayan saldırgan alkollü olduğunu iddia etti

29 Ekim 2016 22:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ı yemek yediği Efeler ilçesindeki restoranda silahla yaralayan saldırgan Alparslan Sargın, polis ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği yol uygulamaları sırasında Kuşadası ilçesine giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Alparslan Sargın, ilk ifadesinde saldırıyı bilinçli olarak gerçekleştirmediğini, olayın aşırı derecede alkollü olması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Saldırgan Alparslan Sargın’ın, Kuşadası’ndaki ifade işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.

Etiketler: bülent tezcan


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