Aydın’da Bülent Tezcan’a silahlı saldırıda bulunduktan sonra Kuşadası’na kaçak Alpaslan Sargın, saklandığı evde olaydan birkaç saat sonra Kuşadası polisi tarafından yakalanmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında bulunduğu Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nden Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülen Alparslan Sargın, saldırıyı Bülent Tezcan’ın HDP kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulunduğu için gerçekleştirdiğini söyledi. Hastanede gazetecilerin sorularını cevaplayan saldırgan, “Teröristlere sahip çıkmayacak, devlete sahip çıkacak, şehitlere sahip çıkacak. Şehitlere hiç saygılı değil. Aklını başını alacak. Rakı masalarında oturup ahkam kesmeyecek. Benim olduğum ortamlara gelmeyecek, Aydın’a gelmeyecek. Bülent Tezcan Aydın milletvekili olarak kabul etmiyorum, istifa etsin, Kandil milletvekili olsun.“ diye tehditlerde bulundu.

Kuşadası Devlet Hastanesi’ndeki doktor muayenesinin ardından tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen saldırgan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecek.

Zafer Hacısalihoğlu

