Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » CHP’li Tezcan’ı yaralayan saldırgan konuştu

CHP’li Tezcan’ı yaralayan saldırgan konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a silahla yaralayan saldırgan, yakalandığı Kuşadası’nda doktor kontrolü için hastaneye götürüldü.

CHPli Tezcanı yaralayan saldırgan konuştu

30 Ekim 2016 00:50

Aydın’da Bülent Tezcan’a silahlı saldırıda bulunduktan sonra Kuşadası’na kaçak Alpaslan Sargın, saklandığı evde olaydan birkaç saat sonra Kuşadası polisi tarafından yakalanmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında bulunduğu Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nden Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülen Alparslan Sargın, saldırıyı Bülent Tezcan’ın HDP kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulunduğu için gerçekleştirdiğini söyledi. Hastanede gazetecilerin sorularını cevaplayan saldırgan, “Teröristlere sahip çıkmayacak, devlete sahip çıkacak, şehitlere sahip çıkacak. Şehitlere hiç saygılı değil. Aklını başını alacak. Rakı masalarında oturup ahkam kesmeyecek. Benim olduğum ortamlara gelmeyecek, Aydın’a gelmeyecek. Bülent Tezcan Aydın milletvekili olarak kabul etmiyorum, istifa etsin, Kandil milletvekili olsun.“ diye tehditlerde bulundu.

Kuşadası Devlet Hastanesi’ndeki doktor muayenesinin ardından tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen saldırgan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecek. 

Zafer Hacısalihoğlu
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!