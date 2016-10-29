CHP Adın İl Teşkilatı'nın bulunduğu binada yer alan bir restoranda meydana geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ın yemek yediği sırada yanına yaklaşan Alparslan Sargın ve Fatih Y. isimli iki kişiden Alparslan Sargın, Tezcan’ın sağ bacağına tabanca ile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından firar eden ve Aydın genelinde verilen eşkal doğrultusunda aranan Alparslan Sargın, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zafer Hacısalihoğlu

