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CHP'li vekil eşiyle harmandalı oynadı

CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz’ün bankacı kızı Gökçen Akgündüz, Gıda Mühendisi Mert Soyumert ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğününe CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılırken CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve eşi İlknur Nurlu'nun harmandalı oyunu ayakta alkışlandı.

CHPli vekil eşiyle harmandalı oynadı

03 Ekim 2016 14:06

Gökçen Akgündüz ile Mert Soyumert’in düğün merasimi Turkuaz Düğün Salonunda gerçekleştirildi.
CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ve eşi Özden Akgündüz davetlileri salon kapısında karşıladı. Düğüne CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP İl Başkanı Halil Tokul, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halil Kara, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.
Davetlilerin doyasıya eğlendiği düğünde Özgür Özel ve Mazlum Nurlu geline altın takarken, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu eşi İlknur Nurlu ve CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz’ün harmandalı oyunu davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Davetlilerin geç saatlere kadar eğlendiği düğün sonrası gelin ile damat balayı için Belgrat’a harekete etti. 

Nurettin Doğan

Etiketler: harmandalı


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