CHP’li vekil gizemli kazı alanına yine giremedi

82 Evler Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi civarında birkaç evin altında yapılan kazı, 13 Kasım 2016’dan bu yana devam ediyor. Özel harekat polislerinin korumasında yapılan kazı çalışması, gizemini koruyor. Sokak girişlerinin kapatıldığı alanda hummalı bir çalışma sürüyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı gizemini koruyor. Polis sokağa yaklaşan herkesi uzaklaştırırken, herhangi bir resmi açıklama da yapılmıyor.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise sabah saatlerinde kazı alanına beşinci kez girmek istedi. Polis tarafından kazı alanına alınmayan vekil, daha sonra sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak mahalleli ile görüştü.

Atıcı'nın, “Ne oluyor burada, ne yapıyorlar” diye sorduğu yaşlı adam, “İşte kazıyorlar. Evimin altına kadar girdiler. Her taraf çatladı. Herkes buradan gitti, biz de göçeceğiz” diye cevap verdi.

Bunu üzerine ise Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Benim buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Millet adına soruyoruz ve millete ait tarihi eserlerin bilgisini alamıyoruz. Devletimizin polisi burayı koruyor, kimseyi yaklaştırmıyor. Ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Bugün geldiğimde içeriye Türk Bayrağı asmışlar."

Umutcan İşledici

