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CHP’li vekil Hürriyet'in kocasının duruşması yine ertelendi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in kardeşi Emrah Kaplan'ın bıçaklayarak ağır yaraladığı eniştesi Murat Hürriyet'in görülmekte olan davası yeniden ertelendi.

CHPli vekil Hürriyetin kocasının duruşması yine ertelendi

12 Ocak 2017 12:45

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet’i bıçakla yaralayan kayın biraderi Emrah Kaplan’ın (29) kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandığı davaya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün görülen davada tutuklu Emrah Kaplan'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istenmesine karar verilerek dava 31 Mart 2017 tarihine ertelendi. Duruşmaya tanık ve sanık taraflarından kimse katılmadı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastanede 25 Ocak 2016'da meydana gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in tedavi altındaki babası Şaban Kaplan'ı ziyaret etmek için hastanede bulunan; kardeşi Emrah Kaplan ve eniştesi Murat Hürriyet (37) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Emrah Kaplan odada bulunan meyve bıçağını alarak eniştesi Murat Hürriyet’i ense ve karnından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olayın gerçekleştiği hastanede tedavi altına alınan Murat Hürriyet, yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet


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