Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özkan’a, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve parti yöneticileri ile partililer eşlik etti.

“İçerideki sorunları çözmeden, dışarıya dönük hamlelerden sonuç alınamaz”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye’nin genel durumu giderek daha da kötüleştiğini belirterek, “Özellikle Türkiye’nin iç sorunlarını kapatmak için bir macera şeklinde gelişen dış operasyonlar, bizi kaygılandırıyor. Biz özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihan da sulh’ ilkesinin böyle karmaşa ortamlarında ulusların savrulmamasını, ayakta kalmasını sağlayan önemli bir ilke olduğunu düşünüyor ve altını çiziyoruz. Edirne’den söylüyorum, Lozan’ın Türkiye’ye kattığı topraklardan söylüyorum, içerideki sorunlarınızı çözmeden, dışarıya dönük hamlelerinizin hiçbirisinden sonuç alamazsınız. Daha çok üzülürüz, daha çok gözyaşı dökeriz. Onun için çocuklarımıza, Türkiye’ye sahip çıkalım. Hep beraber Türkiye’yi bu karanlık ve kanlı günlerde Atatürk ilkeleriyle sarıp sarmalayıp koruyalım diyoruz” dedi.

“FETÖ’nün arkasındaki siyasi kadro açığa çıkartılmalıdır”

Özkan, FETÖ ile mücadele noktasında ana muhalefet kanadı olarak sonuna kadar desteklediklerini ve destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, “OHAL bir daha asla uzatılmamalıdır. OHAL’in sonu gelmelidir. OHAL bitmelidir. Türkiye normal bir hukuk sistemi içerisinde adaletini, özgürlüğünü gerçekleştirmek zorundadır. Özellikle Fetullah Gülen soruşturmasında gelinen nokta bazı masumların da, muhaliflerin de bu torba davalara katıldığı kaygısını arttırmaktadır. Bu mücadeleye zarar verir. Biz Fetullah Gülen Terör Örgütü ile mücadeleyi destekliyoruz. Bu mücadele adaletle, titizlikle ve hukuk içinde kalmalıdır. Duygusallığa, intikamcılığa asla dönüşmemelidir. Kimse rövanşist olmamalıdır. İntikam ve kin peşinde koşmamalıdır. Ve mutlak bu 15 Temmuz Fetullahçı darbe girişiminin arkasındaki siyasi kadro açığa çıkartılmalıdır. Eğer bunu başaramazsak, bu kadro açığa çıkmazda öğretmenlerle, memurlarla mücadele şeklinde gelişirse bu Türkiye’ye büyük zarar verir” ifadelerini kullandı.

“Terör saldırıları şehitler verilmeden önlenmeli”

İstanbul ve Ankara’da meydana gelen terör saldırı ve saldırı girişimlerine de değinen Özkan, “Bunlar giderek daha da artacaktır. Yani Türkiye’yi terörize etme, Türkiye’yi rahatsız etme, Türkiye’yi terörle bir hizaya getirme çalışması daha da artacaktır. Bunlara karşı hükümetin önlem alması gerekir. Bizi teröre alıştırmak değil, terörle mücadele Ankara’da gösterdikleri başarıyı göstermelerini bekliyoruz. Ankara polisini, valiliğini, İçişleri Bakanlığı’nı kutluyoruz. Oradaki canlı bombaları zamanında etkisiz hale getirdiler. Biz bunun Türkiye’nin her yerinde gerçekleşmesini ve Türkiye’nin terörle sınandığı günlerde teröre teslim edilmeden, can kaybımız olmadan, şehitler verilmeden bu tür önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



Koray Ustabaşı

