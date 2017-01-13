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CHP'li vekil Tanal, beagle cinsi köpekle basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçim ile değerlendirilir. Mecliste ‘köpek giremez’ pankartları, aynı zamanda insan hakları ihlalidir" dedi.

CHPli vekil Tanal, beagle cinsi köpekle basın toplantısı düzenledi

13 Ocak 2017 14:33
CHP'li vekil Tanal, beagle cinsi köpekle basın toplantısı düzenledi - Tıkla İzle

CHP Milletvekili Tanal, Genel Kurulda AK Partili milletvekilin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasının ardından 'Meclise köpek getirilemez' pankartı açılması nedeniyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına köpek de getiren Tanal, bir insanın yaşayabilmesi için havanın lazım olduğu kadar demokrasinin, insan haklarının, egemenliğin halka ait olmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Dün TBMM Genel Kurulu’nda bazı milletvekillerinin ‘Köpek giremez’ şeklinde pankart açtığını belirten Tanal, "Biz CHP olarak hakları olduğunu ve hayvan sevgisinin insanları iyileştirdiğini düşünüyoruz. Canlıya sevgi çok önemlidir. Bir söz vardır: ‘Hayvan sevmeyen insan da sevmez’ , ‘Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz.' Belki de içlerinde insan sevgisi olmayan insanların yüzünden burada böylesine çürümüş bir ortam var. Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçim ile değerlendirilir. Mecliste, ‘köpek giremez’ pankartları aynı zamanda insan hakları ihlalidir" ifadelerini kaydetti.
Tanal, Genel Kurula köpekle girişin kurallara tabi olduğunu ve kurallara bağlı olacağını ifade etti.

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Mahmut Tanal


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