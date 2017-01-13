CHP Milletvekili Tanal, Genel Kurulda AK Partili milletvekilin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasının ardından 'Meclise köpek getirilemez' pankartı açılması nedeniyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına köpek de getiren Tanal, bir insanın yaşayabilmesi için havanın lazım olduğu kadar demokrasinin, insan haklarının, egemenliğin halka ait olmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Dün TBMM Genel Kurulu’nda bazı milletvekillerinin ‘Köpek giremez’ şeklinde pankart açtığını belirten Tanal, "Biz CHP olarak hakları olduğunu ve hayvan sevgisinin insanları iyileştirdiğini düşünüyoruz. Canlıya sevgi çok önemlidir. Bir söz vardır: ‘Hayvan sevmeyen insan da sevmez’ , ‘Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz.' Belki de içlerinde insan sevgisi olmayan insanların yüzünden burada böylesine çürümüş bir ortam var. Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçim ile değerlendirilir. Mecliste, ‘köpek giremez’ pankartları aynı zamanda insan hakları ihlalidir" ifadelerini kaydetti.

Tanal, Genel Kurula köpekle girişin kurallara tabi olduğunu ve kurallara bağlı olacağını ifade etti.

Ahmet Umur Öztürk

