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CHP’li vekil yol kapattı, araçlar dakikalarca bekledi

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu-Mudurnu yolunun Topardıç mevkiinde yol kapatma eylemi yaptı. Yol yapımında kullanılan hafriyat kamyonları yarım saat boyunca eylemin bitmesini bekledi.

CHPli vekil yol kapattı, araçlar dakikalarca bekledi

14 Nisan 2018 14:16

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve beraberindeki partililer, Bolu-Mudurnu yolunun yapımının bitirilmemesini gerekçe göstererek Topardıç mevkiinde yolun ortasına oturarak yol kapatma eylemi yaptı. 

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı işlek yol yarım saat boyunca kapalı kaldı. Güzergahta yol yapım çalışmasını sürdüren hafriyat kamyonları yolun eylemciler tarafından kapatılması nedeniyle kuyruklar oluşturarak yaklaşık yarım saat eylemin bitmesini bekledi. 

Yolun ortasına oturarak basın açıklaması yapan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Bugün Bolu-Mudurnu karayolunu trafiğe kapattık. Bunun bir hukuki ya da cezai sorumluluğu olacaksa öncelikle Bolu milletvekili olarak sorumluluğu benimdir. Biz bu eylemi yapmak zorunda kaldık. Burada trafiği kesmek zorunda kaldık. Bu yolu kapatmak zorunda kaldık. Sebebi de, 15-16 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde sürekli olarak bu yolun yapılacağına dair sözler veriliyor. En az 15 kez söz verildi. AK Parti milletvekilleri sadece son 1 yıl içerisinde buraya gelip 10 kez müjde verdiler. Ama bu yolda herhangi bir ilerleme yok. Tam tersi her geçen gün de bakımsızlıktan dolayı bu yol eziyet haline dönüyor. Soruyoruz, niye bu yol ilerlemiyor? Tünel yapılmıyor bu yol üzerine Viyadük yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Geciktirecek bir unsur da yok. Neden 15 yıldır Bolululara Mudurnululara söz veriyorsunuz da, bu yolu yapacağız diyorsun da yapmıyorsun? Biz bunun cevabını arıyoruz" dedi. 

Eylemlerinin devam edeceğini belirten Özcan, "Biz bugün bu eylemi yapıp bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte bu yollarla ilgili iktidar partisi yetkilileri adım atmazsa o zaman otobanı kapatacağız. O zaman bütün Türkiye değil bütün dünya duyacak bu rezilliği" şeklinde konuştu. 

Basın açıklamasının ardından yol kapatma eylemi sorunsuz bir şekilde sona erdi.  

 

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