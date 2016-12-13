TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Didem Engin, AK Parti'nin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ihmal ettiğini öne sürerek, "Ülkemizdeki tüm sorunları görmezden gelip, Cumhurbaşkanı’nın ‘kanun benim’ demesi için anayasa paketi hazırlayıp Meclis’e sunuyorsunuz. Yaptıklarınız demokrasi tarihimizin kara sayfalarında yerini alacaktır. Halkımız engin sağduyusuyla referandumda size gereken yanıtı verecek, padişahlık hevesinizi kursağınızda bırakacaktır" dedi.

Konuşmasına 10 Aralık Cumartesi gecesi yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan, 44 kişinin hayatını kaybettiği, 154 kişinin de yaralandığı Beşiktaş saldırısını kınayarak başlayan Didem Engin, "Ne acı ki, terör saldırıları ülkemizde sistematik hale gelmiş durumda. Her hain terör saldırısından sonra terörü lanetliyoruz ama lanetlemek acılarımızı dindirmiyor. Hükümetin görevi terörü bitirmektir. Yüzlerce kilo patlayıcının İstanbul’un kalbine nasıl getirildiği ve masum insanlarımızın hayatına kast eden bu alçak teröristlerin neden durdurulamadığı konusunda halkımız AKP Hükümeti’nden somut açıklama bekliyor" diye konuştu.

AK Parti’nin 14 yıl boyunca bilim, sanayi ve teknolojiye öncelik vermediğini ileri süren Engin "Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u kuşatıp, toplarıyla İstanbul surlarını döverken, şehrin ileri gelen ruhban sınıfı Ayasofya’da toplanıp ‘melekler erkek mi dişi mi’ tartışmasını yapıyorlarmış. Ülkemiz içte ve dışta tarihinin en zor dönemini yaşarken, AKP’nin başkanlık tartışmasını en öncelikli konu olarak gündeme getirmesi açısından, manidar bir rivayet" açıklamasında bulunarak AK Parti’yi eleştirdi.

'İhracatın sürekli gerilediğini, sanayi üretiminin düştüğünü, temel tarımsal ürünlerin bile ithal etmek mecburiyetinde kalındığını, ülkenin her geçen gün yoksullaşıp vatandaşların borçlarının katlandığını, yatırımların durduğunu, iflasların çığ gibi büyüdüğünü, işsizliğin hızla arttığını, yargı bağımsızlığının yok edildiğini, gazetecilerin ve bilim insanlarının hapse atıldığını, terör saldırıları ve şehit haberleriyle milletin kahrolduğunu' iddia eden Didem Engin "Kısacası hem ekonomik ve siyasi hem de dış politikada ülkemiz, sonu belirsiz bir kaosa sürüklenirken, Şanghay 5’lisine katılma, Türk Lirası ile ticaret yapıp ekonomiyi kurtarma gibi söylemlerle milli duygular kullanılarak başkanlık adı altında tam bir dikta yönetimi getirilmeye çalışılıyor. Gelmiş olduğumuz bu nokta, AKP iktidarının 14 yılın sonunda tam bir iflasıdır ve AKP gemisinin karaya oturmasıdır” şeklinde konuştu.

2023 hedeflerini hatırlatan Didem Engin “2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma ve 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirme vaatlerinizin hala arkasında mısınız? Hayal satmadan gerçekleri bize dürüstçe itiraf etmenizi bekliyoruz" diyerek hedeflerin ulaşılabilir hedefler olmadığını belirtti.

"Dış ilişkilerimizi gerginleştirip iç politika malzemesi yaparak, ekonominin çarklarını nasıl döndüreceksiniz? Anlatın ki, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız anlayabilsin. Kendi ayağımıza mı kurşun sıkıyoruz, yoksa bizim bilmediğimiz bir sırrınız mı var?" açıklamasında bulunan Engin, üretimin yüzde 38’inin düşük teknolojili ürünlerden oluştuğunu, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerinin payının sadece yüzde 3.7 olduğunu söyledi. Bu nedenle ihracatın artırılamadığını belirten Engin, yaşanan ekonomik krizin gerekçesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanının dış kaynakları sorumlu tuttuğunu kaydederek "Anlatın ki yaşadığımız bu ağır krizin, Cumhurbaşkanının dediği gibi bir ekonomik kriz değil, dışarıdan kaynaklanan bir siyasi kriz olduğuna inanalım. Yabancılar mı size ‘kalkınma stratejinizi inşaat sektörüne, gayrimenkul satışına bağlayın’ dediler, yabancılar mı size ‘14 yıl boyunca bilime, teknolojiye, çağdaş eğitime gereken önceliği vermeyin’ dediler, anlatın ki biz de AKP iktidarının nasıl kandırıldığını öğrenelim. Yabancılar mı sizi kandırmış, yoksa birileri gerçekleri saklayarak halkımızı kandırmaya mı çalışıyor anlayalım" dedi.

Derya Yetim