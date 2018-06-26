CHP’li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert çıkış, istifası için oturma eylemi başlatıyor

24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen 26. Dönem Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, düzenlediği basın toplantısı ile partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm yönetimi istifaya çağırarak, yarın itibariyle oturma eylemi yapacağını duyurdu.

Alınan sonuçların parti yönetimi için asla bir başarı olmadığını belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Partinin başarılı olması, seçim sonuçlarında iktidar olup olmamasıyla endekslidir. Bir başka partinin oy kaybını, kendi oy kaybımızı, hiçbir gerekçeye veya gerekçelendirerek bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Ben biraz farklı davranan bir milletvekiliyim. Farklı davranmamdaki temel neden de hem bundan önceki seçim bölgem Tunceli’den ve bu seçim bölgem Elazığ’dan seçilmiş milletvekili değilim. Ben iki ilden de CHP olmadığı dönemlerde gelmiş ve seçim kazanmış bir milletvekiliyim. Bu anlamda sorumluluklarım daha çok. Genel merkez koridorlarındaki yöneticilerinden fazla, seçim bölgemdeki insanlara karşı ve Türkiye’de yaşayan bütün toplumun her kesimine karşı olan sorumluluklardan dolayı biraz daha farklı davranma ihtiyacı hisseden birisiyim” dedi.

“Genel merkezin önünde oturma eylemi başlatacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamalara asla ve asla katılmadığını vurgulayan Erol, “70 yıldır iktidar olmayan bir partinin bugün iktidar partisinin oy kaybıyla ilgili üzerinden değerlendirme yapmasını doğru bulmuyorum. Artık dönem genel merkez koridorlarında ünvanlarını koruyarak CHP’nin her seçim sonrası bu mahkumiyete, mağduriyete ve seçim sonuçlarına mahkum edenlerle bizim gibi halka güvenerek halkın içinden gelen siyasetçileri ve CHP’nin gerçek değerlerini taşıyan insanların artık bir anlamda yüzleşmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yarın sabah 06.00’da Ankara’ya döneceğim. Ankara’da genel merkez yöneticilerimizin olağan üstü bir kurultayla partinin götürülmesi ve istifalarıyla ilgili genel merkezin önünde bir oturma eylemi başlatacağım. Buna Türkiye genelindeki bütün CHP’lileri davet ediyorum. Bu eyleme herkes destek vermeli” diye konuştu.

“Ünvanı, mevkisi ne olursa olsun hepsini istifaya çağıracağım”

Bu mantıkla, anlayışla ve bu düşünceyle 70 yıldır iktidar yapamadıkları CHP’yi iktidar yapma şanslarının olmadığını dile getiren Erol, “Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, o parti Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerinin sahip çıkılması gerektiği bir partidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmak, cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak, halkın bize olan güveninin sarsılmasını engellememek ve koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması dönülmesi için yarın saat 11.00’dan itibaren genel merkezin önünde oturma eylemi yapacağım. Mevcut yönetimi, ünvanı, mevkisi ne olursa olsun hepsini istifaya çağırarak bir an önce olağan üstü kurultayın toplanmasıyla ilgili siyasi irademi ortaya koyacağım. Türkiye genelinde tüm örgütlerimizin CHP’ye oy veren tüm insanları saat 11’de genel merkezin önüne bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Benim hiçbir korkum yok"

"9 seçimdir kaybedilen, seçim sonuçlarının aynı mantıkla, düşüncelerle ve değerlendirmelerle yapılması bu insanların aklıyla dalga geçmektir" diyen Erol, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyasi hiçbir kaygım ve korkum yok. Çünkü partinin etik değerleriyle yetişen kurucu gençlik kolları başkanlığı yapan CHP, tarihinin en genç il başkanlığını yapan, iki dönem seçim kazanmış milletvekili olarak benim birinci önceliğim bu partinin varlığını ve devamlılığını korumak ve insanların aklıyla dalga geçen zihniyetle hesaplaşmaktır. Bu anlamda yarın Ankara’da olacağım. Benim hiçbir korkum yok. Çünkü ben CHP ve Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine sahip çıkmak için gidiyorum. Ben koltuk adamı değilim. Ben onu söylemeye gidiyorum. Koltuk adamları genel merkezde oturuyor. Ben Elazığ’dayım. Elazığ’da 41 yıldır milletvekili seçilemeyen bir kentten milletvekili adayı olarak gelmişsem, partimi burada onurla şerefle temsil etmişsem ve Elazığ kentinin insanları benim düşüncemi benimseyerek bana oy vererek beni Ankara’ya milletvekili olarak gönderiyorsa, benim dönüp o koltuk adamlarıyla hesaplaşmam lazım. Elazığ’da günde 18 saat çalışırken, zaman zaman hastanede serum vurdurup ayakta kalırken, milletvekilliği yaparken , milletin aklıyla dalga geçmeye, genel merkezin odalarında makam odası olarak kullanıp, siyaset planlayan insanlara karşı sessiz kalmayı kendime doğru bulmuyorum. Bu hem Elazığ’dan aldığım güç hem Elazığ siyasetinin benden beklentisi hem de CHP’nin beklentisi, partinin benimle ilgili yapacağı işlem, benim hiç umurumda değil. Ben doğru bildiğim değerler üzerinden siyaset yapan birisiyim. Hiç kimseye biat etmedim hiç kimsenin önünde başımı eğmedim. Benim başımı eğeceğim ve biat edeceğim bir tek yer vardır. Oda seçim bölgemdeki halkımdır."

"Genel merkezden bir kişi bile arayıp tebrik etmedi"

Milletvekili seçildikten sonra kendisini kimsenin aramadığına da dikkat çeken Erol , “Dün akşam geç saatlerde Akif Hamza Çebi aradı. O da genel merkez yönetici sıfatıyla değil. Aramızda olan dostluk ilişkisiyle beni aradı. Onu dışında genel merkezden bir kişi beni arayıp da teşekkür veya hayırlı olsun demedi. Çünkü o arkadaşlarımızın emeğe dayalı bir siyaset sonucuna saygısının olmadığını gösteren en somut örnektir. Ben koltuk adamı değil ben dava adamıyım” diye konuştu.