Diğer
Kategoriler

CHP’li vekile hırsızlık şoku

CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın otomobilinin camını kıran hırsızlar, araçta bulunan 3 harddiski çaldı.


07 Aralık 2016 09:18

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde bir sokağa park ettiği otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın kelebek camını kırdı. Zanlılar, aracın içindeki 3 adet harddiski çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yılmaz, evine gitmek için aracına geldiğinde karşılaştığı manzara üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde delil aradı. Otomobilin bulunduğu yeri gören güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan birkaç saat önce eşiyle beraber bir restoranda yemek yiyen Yılmaz’ın aracına yaklaşan 3 kişinin çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kaçarak uzaklaştıkları iddia edildi.


Musa Erdoğan - Onur Emre Durak

ANKARA

Etiketler: CHP Parti Meclisi üyesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç