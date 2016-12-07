Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde bir sokağa park ettiği otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın kelebek camını kırdı. Zanlılar, aracın içindeki 3 adet harddiski çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yılmaz, evine gitmek için aracına geldiğinde karşılaştığı manzara üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde delil aradı. Otomobilin bulunduğu yeri gören güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan birkaç saat önce eşiyle beraber bir restoranda yemek yiyen Yılmaz’ın aracına yaklaşan 3 kişinin çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine kaçarak uzaklaştıkları iddia edildi.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak

ANKARA