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CHP’li vekillerin yurt incelemesinde gerginlik çıktı

Adana’nın Aladağ ilçesinde CHP’li milletvekillerinin 12 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulunduğu sırada gerginlik yaşandı.

CHPli vekillerin yurt incelemesinde gerginlik çıktı

30 Kasım 2016 13:02

Milletvekillerinin incelemeleri sırasında yanlarına gelen bir kişinin, yurttaki saatlerin değiştirildiğini ve kontrol edilmediği için yangın çıktığını iddia etmesi çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşların tepkisi üzerine yaşanan gerginlik olay yerindeki polis ekiplerinin kalabalığı uzaklaştırmasıyla sona erdi.

Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, olayların yatışmasından sonra yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 12 kişiden 11’inin öğrenci olduğunu belirterek, "Bunlar ilköğretim yaşında maalesef köylerde okul olmadığı için okullar kapatıldığı için taşımalı eğitim ya da merkeze toplanan eğitim yuvalarında eğitim görmek amacıyla buralara gelmişler. Devletin resmi yurdu depremden sonra yapıldığı halde depreme uygun olmadığı için yıkılmış. Buradaki kontrollerinin yapılıp yapılmadığı konusunda da net bilgimiz yok" dedi.

İbrahim Özdiş ise "Devlet yetkilileri bu tür olaylarda taziye diliyor, geçiştiriyor. Bunlar işin kolaycılığına kaçıyor. Bugün burada kaç kişi kalıyordu gerçekten yurtta kayıtlı insanlar mıydı? Ailelerin oluru var mıydı bunların her birinin araştırılması, ortaya çıkarılması lazım ki bu olaylar yaşamayalım. 2008’de Konya’daki yurt yerle bir oldu. Maalesef orada da bu tür can kayıpları oldu. Defalarca parlamento nezdinde araştırma önergeleri verdik. Ciddiye alınmadı. Türkiye’de özel yurtların tamamıyla ilgili ciddi bir araştırma yapılması lazım" diye konuştu.

Etiketler: adana


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