CHP'li Yılmaz: 'İran olayı küresel bir olaydır'

CHP Ardahan Olağan İl kongresine katılan Yılmaz, gazetecilere İran'da meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ABD yönetiminin son dönemde özellikle İran'ın nükleer konusunu gündeme getirdiğini ve İsrail ile bu konuda esasen görüşmelerinde de İran'a dönük bir ambargo hazırlığında olunduğunu söyleyerek, "ABD yönetiminin son dönemde özellikle İran'ın nükleer konusunu gündeme getirdiğini ve İsrail ile bu konuda esasen görüşmelerinde de İran'a dönük bir ambargo hazırlığında olunduğunu biliyoruz. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilmesi gibi bir risk'de mevcut. Böyle bir ortamda İran'da pahalılık gerekçesiyle gösteriler başladı. Biz bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisinde olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Çünkü kentlere yayılmaya başlandı. Belli ki İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabi İran'ın kendi iç sorunları olduğunu da biliyoruz. Biz bölgemizin bu şekilde karışmasını istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin İran ile ilişkilerde daha yakın konumda olması gerekir. Çünkü bölgede başlayacak olan bir çalkantı bizim de içimize yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutu olduğunu bilmeliyiz. Sadece bu İran konteksinde bir olay değildir. İran'ın özellikle Orta Doğu'da varlığından rahatsız olan çevreler olduğunu biliyoruz ve İran'a karşı bir lobinin de oluştuğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak bölgemizde tekrar bir savaş, bir karışıklık tekrar bir düzensizlik istemiyoruz. Bu olayları çok yakından takip ediyoruz. Ama bilmeliyiz ki İran'a dönük özellikle Trump yönetiminin bir yaklaşımı var. Ve bu olan olaylarda bundan bağımsız bir şekilde cereyan etmiyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Suriye konusu ve Irak'taki gelişmeler, Yemen, keza en son Kudüs konusu ortamı iyice germişti. Böyle bir ortamda tabi İran'ın iç bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu onun da Irak'laşması yönünde bir eğilim olursa biz bundan ciddi rahatsızlık duyarız. Çünkü komşumuz ve yansımaları Irak'tan daha fazla olur diye düşünüyorum" dedi.

Olgun Yıldız