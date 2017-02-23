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CHP'li Yılmaz: 'Rakka, Türkiye'yi tuzağa çekme planıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Bu Rakka planı, PYD/YPG'yi meşrulaştırma, Türkiye'yi bir tuzağa çekme planıdır. Türkiye'nin şu anki önceliği Rakka değil, Afrin'dir" dedi.

CHPli Yılmaz: Rakka, Türkiyeyi tuzağa çekme planıdır

23 Şubat 2017 16:17

CHP'li Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Türkiye’ye gelmesini değerlendirerek, “Şimdi de kritik bir süreçten geçiyoruz. Biz umuyoruz ki AKP'nin de 'evet' kampanyasını başlatacağı bir dönemde Sayın Barzani'nin ziyareti iç politikaya malzeme yapılıp, bölgedeki Kürt oyların devşirilmesine dönük bir stratejiye dönüştürülmez” ifadelerini kullandı.

"BU DURUM PYD İLE ABD ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GÜÇLENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Suriye konusunda Türkiye’nin Obama yönetimi ile birçok konuda ters düştüğünü hatırlatan Yılmaz, ABD'nin politikasının genel hatlarıyla değişmeyeceğini savundu.

Yılmaz, “Rakka operasyonuna göre ABD, bir koluna TSK, ÖSO'yu alacak, diğer koluna da PYD ve YPG'yi alacak ve bu şekilde DEAŞ ile mücadele edecek. Bu durum PYD ile ABD arasındaki ilişkinin güçlenmesi anlamına geliyor. Bu Rakka planı, PYD/YPG'yi meşrulaştırma, Türkiye'yi bir tuzağa çekme planıdır. Türkiye'nin şu anki önceliği Rakka değil, Afrin'dir" değerlendirmesini yaptı.

Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin olarak ise Yılmaz, “Türkiye'nin güvenliği bu gelen kontrolsüz göçle adeta yerle bir edilmiştir. Şimdi AKP, bu yumuşak karnını telafi edecek bir yaklaşımla vatandaşlık verme niyetinde.

Bunların hepsi 'Madem yedirdik, içirdik, bari vatandaş yapalım da oy kullansınlar' hikayesinden kaynaklanıyor. Bu yanlış bir politikadır. Bu kadar milli bir konuda bu kadar tek başına hareket etme hayra alamet değildir" şeklinde konuştu.
 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz


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