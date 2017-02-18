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CHP’liler arasında Muharrem İnce polemiği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin dün Bilecik’in Osmaneli ilçesine ziyareti partililer arasında polemiğe yol açtı.

CHPliler arasında Muharrem İnce polemiği

18 Şubat 2017 12:09

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, dün Osmaneli ilçesinde katıldığı açılış sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan partililere, diğer partililerden tepki geldi. Eski Bilecik İl Yönetim Kurulu üyesi Uygar Tatar, sosyal medya üzerinden partilileri eleştirerek, “Böyle bilgilendirmeleri keşke ilçe başkanlığı üyelere bildirse ama siz üç, dört kişi gezmek istiyorsanız o sizin takdiriniz. İl ve ilçeden gelen herhangi bir mesaj yok. İl ve İlçe başkanını uyarın, bu dönem böyle basit hatalar yapmasınlar. Daha coşkulu, daha kalabalık gezelim” dedi.

CHP’Lİ VEKİL CEVAP VERDİ

Bunun üzerine CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise Uygar Tatar’a cevap vererek, “Uygar üç, beş kişiyle gezmek sizin yönetiminize ait. İznik ve Gemlik programı için yola çıkan Muharrem İnce bize saat 13.00’te Osmaneli programıyla ilgili haber verdi. Biz de saat 14.00’te olan program için bu kadar bilgilendirme yapabildik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, parti yetkilileri, program Osmaneli ilçesinde olduğu için oradaki üyelere bilgilendirme mesajı attıklarını, Bilecik’teki üyelere herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını bildirdi.

Cem Kaan Toka 

Etiketler: chp, muharrem ince, Uygar Tatar


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