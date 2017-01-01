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CHP’liler inceleme sürerken olay yerine girmek istedi

Ortaköy’de saldırı düzenlenen gece kulübünde inceleme sürerken, olay yerine karanfil bırakmak isteyen CHP’li milletvekilleri gerginliğe sebep oldu.

CHPliler inceleme sürerken olay yerine girmek istedi

01 Ocak 2017 16:58
CHP’liler inceleme sürerken olay yerine girmek istedi - Tıkla İzle

Ortaköy’de saldırı düzenlenen gece kulübünde polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken CHP’li bir heyet olay yerine karanfil bırakmak istedi. CHP’li Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu CHP’li heyet olay yerine gitmek istedi. Olay yerine karanfil bırakmak isteyen CHP’li heyete ekipler incelemelerin devam ettiği gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine CHP’li heyet ile ekipler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla heyete engel olmaya çalışırken gerginlik kısa süre sonra sona erdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından açıklama yapan İl başkanı Canpolat, duruma tepki gösterdi.


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