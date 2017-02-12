2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Saray Belediye Başkanı aday adayı olan Güven Bilgen, 2016 yılının kasım ayında, Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinden sonra parti içerisinde kendisinin ötekileştirilmeye çalışıldığını, yapılan operasyonla isminin il delege listesinden çıkarıldığını ve CHP'nin yönetilemediğini ifade ederek partisinden istifa etmişti.

Güven Bilgen AK Parti Saray İlçe Teşkilatının partililerine verdiği "Vefa Yemeği" programında AK Parti'ye geçti. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Mustafa Yel ve Metin Akgün'ün de katıldığı programda Bilgen'e parti rozetini AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Mestan Özcan taktı. Bugünün kendisinde dönüm noktası olduğunu ifade den Güven Bilgen, "Bugün benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bu güzel günümde bana tüm samimiyetiyle destek olan ve bütün samimiyetiyle bana hoş geldin diyen AK Partililere candan teşekkür ediyorum. Sarayımıza hayırlı olsun" dedi.

Fatih Kıray

