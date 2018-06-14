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CHP’nin bayram programı belli oldu

CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşması Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

CHPnin bayram programı belli oldu

14 Haziran 2018 13:52

CHP’nin bayram programı belli oldu. CHP’nin siyasi partilerle bayramlaşması 16 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. CHP’nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara yer alıyor. Ziyaret heyeti ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyeleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya’dan oluşuyor.

İlk AK Parti'yi ziyaret edecek ve AK Parti'yi ağırlayacak 

CHP heyeti, bayramın ikinci günü saat 09.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Ardından saat 09.50'de DSP'yi, saat 10.20'de Vatan Partisi'ni, saat 10.40'da HDP'yi, saat 11.00'de İYİ Parti'yi, saat 11.30'da BBP'yi, saat 11.55'de DP'yi, saat 12.10'da MHP'yi, saat 12.30 SP'yi ziyaret edecek.
CHP Genel Merkezi'nde ise ilk olarak saat 09.30'da AK Parti ağırlanacak. Ardından kabul heyeti, DSP'yi saat 09.50'de, Vatan Partisi'ni saat 10.20'da, HDP'yi saat 10.40'da, İYİ Parti'yi saat 11.00'de, BBP'yi saat 11.30'da, DP'yi saat 11.55'de, MHP'yi saat 12.10'da ve SP'yi saat 12.30’da konuk edecek.
CHP'nin örgütle bayramlaşması ise 13.30-14.30 saatleri arasında parti genel merkezinin lobisinde yapılacak.  

Pelin Üzek Kılıç
 

 

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