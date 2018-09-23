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CHP'nin gündemi ittifak hadisesi

CHP'nin gündemi ittifak hadisesi
CHP'nin gündemi ittifak hadisesi

24 Haziran seçimlerin ardından olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanan CHP, rotasını yaklaşan yerel seçimlere çevirdi.

Yerel seçim çalışmalarına hız veren ana muhalefet partisi önümüzdeki hafta kampa giriyor. Bolu'da üç gün sürecek kampta yerel seçim hazırlıklarının değerlendirilerek yerel seçimlere dönük çalışmaların başlatılması planlanıyor. Yaklaşan seçimler öncesi “yerelde ittifak” tartışmaları siyasetin gündemini meşgul ederken, CHP kulislerinde de ittifak konuşuluyor. Kampta seçim bölgesinde anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesi konusunda da değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor. Önümüzdeki ay adaylığı netleşen kişilerin açıklanması beklenirken, CHP'nin aday profilinde belirleyici olacak kriterin ‘şehircilikten anlayan ve her kesimden oy olabilecek' kişiler olduğu ifade ediliyor. 27-30 Eylül tarihleri arasında kampa girecek CHP, ilk gün Bolu Abant'ta çalışma ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

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