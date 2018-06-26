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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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CHP’nin HDP’ye baraj desteği rakamlarla ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilleri seçimlerinde CHP’li seçmenin HDP’nin barajı geçmesi için verdiği desteği gözler önüne serildi. İstanbul’da CHP’nin kalesi konumundaki ilçelerde Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın aldığı oy oranın, partisinin çok gerisinde kalması dikkat çekti.

CHPnin HDPye baraj desteği rakamlarla ortaya çıktı

26 Haziran 2018 16:31

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilleri seçimleri öncesinde sıkça dillendirilen CHP’li seçmenin HDP’nin barajı geçmesi için gizli destek vereceği iddiaları ortaya çıkan rakamlarla doğrulandı. 

Gerçekleşen seçimde HDP yüzde 11.7 oranında oy alırken cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ise partisinin çok gerisinde kalarak yüzde 8.4 oranında oy almıştı. Ortaya çıkan bu tablo CHP’li seçmenin HDP’ye gizli destek verdiği iddialarını alevlendirmişti. 

İstanbul’da ilçeler bazında ortaya çıkan rakamlar iddiaların doğruluğunu ortaya çıkardı. 

İstanbul’da CHP’nin kalesi konumunda olan ve ilçelerden Kadıköy’de seçmenlerden 7 bin 906’sı Selahattin Demirtaş’a oy verirken 43 Bin 282 seçmen ise HDP’ye oy verdi. CHP’nin kalesi konumundaki diğer ilçelerinde HDP ile Selahattin Demirtaş’ın arasındaki oy farkları dikkat çekti. Şişli’de Demirtaş 9 bin 558 oy alırken HDP 31 Bin 404 oy, Bakırköy’de Demirtaş’a 4 bin 257 oy çıkarken HDP’ye 20 bin 283, Beşiktaş’ta Demirtaş'a 2 Bin 857 oy alırken HDP’ye 20.132 ve Sarıyer’de ise Demirtaş 5 Bin 997 oyda kalırken partisi HDP 22.304 oy aldı.  

 

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