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CHP’nin internet sitesine siber saldırı

HDP’ye destek bildirisi yayımlayacakları iddiasıyla CHP’nin resmi internet sitesine siber saldırıda bulunan ünlü hacker grubu Aslan Neferler Tim, “Aynı mantıkla devam ettikleri müddetçe CHP’nin tüm bilgilerini yayınlayacağız. Özellikle darbeden önce Almanya ile yaptığı görüşmeleri elimizde” diye açıklama yaptı.

CHPnin internet sitesine siber saldırı

20 Kasım 2016 00:38

Daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın sosyal medya hesabını hackleyen, adını Avusturya Merkez Bankası, Bild Gazetesi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve HDP belediyelerinin internet sitelerine yaptıkları siber saldırılarla duyuran “Aslan Neferler Tim”, bu sefer CHP’nin resmi internet sitesine saldırdı. Saldırının ardından, kullanıcılar CHP’nin internet sitesine girmekte zorluk yaşadı. Siteyi istedikleri kadar kapalı tutabileceklerini belirten hacker grubu temsilcileri, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:

“CHP’nin tüm bilgilerini yayınlayacağız”
“Aslan Neferler Tim olarak PKK'nın don lastiği olan CHP'nin resmi web adresi, HDP'ye destek bildirisi yayınlayacaklarını duyurmaları üzerine tarafımızca çökertilmiştir. Daha önce Türkiye’yi İsrail’e ve askerlerimizi de İsrail askerlerine benzeten CHP Başkan Vekili Yasemin Cankurtaran’a haddini bildirdiğimiz gibi CHP’ye de haddini bildirmek bizim boynumuzun borcudur. Aynı mantıkla devam ettikleri müddetçe CHP’nin tüm bilgilerini yayınlayacağız. Özellikle darbeden önce Almanya ile yaptığı görüşmeleri elimizde. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Grubun sosyal medya hesabında, saldırıyla ilgili görseller yayınlandı. Ünlü hacker grubu, yaptıkları siber saldırılarla daha önce de dünya basınında adından söz ettirmişti. 

Onur Emre Durak 

Etiketler: chp, internet sitesi, siber saldırı


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