CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleriyle ilgili Devlet Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "19 Eylül 2018 tarihinde partimizi takip eden gazeteci arkadaşlarımızla bir yemek vesilesiyle bir araya gelmiştik. Bu kapsamda İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar üzerine de görüşlerimizi açık seçik ifade etmiştik. Demiştim ki, CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir" ifadelerinde bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse parti olarak gereğini yapacak ve destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli, "Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir" diye belirtti.

Yağmur Yıldız

