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CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu isimleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.

CHPnin Merkez Yönetim Kurulu isimleri belli oldu

12 Şubat 2018 10:46

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu isimleri belli oldu. Bülent Tezcan, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Akif Hamzaçebi, Gamze İlgezdi ve Aykut Erdoğdu gibi isimlerin bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımında, Tuncay Özkan da yer aldı. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise M. Akif Hamzaçebi getirildi.

Diğer alanlardan sorumlu isimler ise şu şekilde:

"Ar-Ge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu-Fethi Açıkel, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel, Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz, Doğa hakları - Gülizar Biçer Karaca, Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu, Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık, Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi, Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek, İdari ve Mali İşler - A. Haluk Koç, İnsan Hakları - Tekin Bingöl, İşçi Sendikaları - Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları-Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak, Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz, Sosyal Politikalar - Faik Öztrak, Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun" 

Etiketler: chp, Tuncay Özkan

 

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