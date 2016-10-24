CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın “Ablalar CHP’ye yardım etti” sözlerini eleştirerek, “Sayın Binali Yıldırım’ın sarf ettiği sözler akıl alır gibi değil. ‘Ablalar CHP’ye çalışmışlar’. Biz ablalar sisteminin tutanaklar okundukça görünür olmaya başladığını biliyoruz. Ablalarla o kadar yakın ilişki içinde olan, yol arkadaşları ablalarının son yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ne çalıştığını savunuyor” ifadelerini kullandı.

MHP’yi de eleştiren Özel, “Devlet Bahçeli’nin kerameti kendinden menkul tavrını tarih yazacak. MHP yöneticilerinden bu tarihin en büyük siyasi tutarsızlığını formüle etmeye çalışan açıklamalar geldi. Bir metin gelecek, MHP önce ‘evet’ oyu kullanacak. Sonra birkaç ay sonra bir ilköğretim okulunda yeniden paravan kapanacak ve orada ‘hayır’ oyu verecekler. Gerçekten MHP’yi içine soktukları durum çok zor. Sadece bize ulaşan kısmı bile MHP’de çok büyük bir siyasi yarılma olduğunu, Genel Merkezin ve Genel Başkanın izahı zor tavrının MHP’nin seçmeni, üyeleri, hatta yönetim kadroları tarafından da paylaşılmadığını, hatta izah edilmediğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “başkanlık sistemine karşıyız” dediğini ifade eden Özel, “Başkanlık ‘bölünme’ demektir. Bugün diyorlar ki Meclis’te ‘evet’ diyeceğiz. Karşıyız ama halka soralım. Sayın Bahçeli’ye sorarlar, bu şartlar altında Oslo görüşmelerinin içeriğini halka sormaya ‘evet’ der miydiniz? Dolmabahçe görüşmeleri halka sormaya ‘evet’ der miydiniz? Özerklikle ilgili bir tartışmada ‘halka gidelim’ der miydiniz? Kimse kimseyi kandırmasın. Nasıl angajmanlarınız, mahcubiyetleriniz olduğunu bilmiyoruz ama gerçek milliyetçilerin tavrınızdan sıkıntı ve utanç duyduklarını sahada her gün görüyoruz” diye konuştu.

Meclis’te ‘evet’, sandıkta ‘hayır’ demenin bir yol kirliliği olduğunu söyleyen Özel, “Anayasa değişikliğinde bir hedef kirliliği vardır. Bir kişiyle ilgili Anayasa hazırlığı, o kişiye koltuk, yetki tanımlama hedef kirliliğinden öte bir şey değildir. Bir Anayasa değişikliğinin meşruiyeti yoktur, hukuki değildir, vicdani değildir” ifadelerini kullandı.

DARBE GİRİŞİMİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun üyelerinin tartışılmasına yönelik soruya Özel, “Bugüne kadar Soma Komisyonu’nun tüm üyeleri başka komisyonlarda görev yaptılar. Bir engel yoktur. Söz konusu komisyon, soruşturma komisyonu olmadığı için görev yapan arkadaşların bu konuda içtüzük veya Anayasa gereği bir engel yok” yanıtını verdi.

HİLMİ ÖZKÖK’ÜN AÇIKLAMALARI

2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararlarının tartışılmasına yönelik soruya Özel, “Hilmi Paşa’nın sonu hepinize örnek olsun. Genel iklim Balyoz, Ergenekon gibi görününce uygun uygun konuşuyordu, bozuk saat gibi komisyonda bir kez doğruyu gösterir. Hilmi Paşa gibi uyumlu, AKP ile irtibatlı birinin başına gelenler bütün asker ve sivil bürokrasiye ders olsun” cevabını verdi.