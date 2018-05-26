CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 230 sayfadan oluşan ‘Millet İçin Geliyoruz’ başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu üzerine kurgulanan bildirgedeki, ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika alanlarındaki vaatlerini anlattı. Seçim bildirgesinde Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi vaadi de yer aldı.

Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en sorunlu alanlarından biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemiyoruz. Türkiye'yi dünyada nasıl lider yapacağız eriyen TL ile mi? Yoksa güçlü bir TL ile mi yapacağız? Çiftçi, emekli, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil hapishaneler yapan bir Türkiye hükümeti ile karşı karşıyayız. 81 milyona sesleniyorum bu düzenden memnun olan bir sınıf var. Onun adı rantiye sınıfı. Rantiyeciler memnun. Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacaklarını söyleyen Kılıdaroğlu, İnsani Geliştirme Stratejileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eğer bir ülke önündeki 100 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur. Biz mademki Türkiye'de büyük bir değişimi sağlayacağız o zaman şimdiden gecikmeksizin geleceğimizi planlamak zorundayız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bilgi üretecekler ve geleceği planlayacaklar. Bugün bir başka gerçeğe de tanıklık ediyoruz. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Yaşadığımız en büyük ayıplardan birisi de budur. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın Batı'nın bilim insanları Türkiye'ye geliyordu. Şimdi bizim parlak beyinlerimiz Batı'ya gidiyor. Beyin göçünü tersine çevireceğiz."

"Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak"

Dijital dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. KOBİ'lere biz ne yapacağız? Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu CHP'nin parlamentoda çoğunluğu olduğu Türkiye'de KOBİ'lere vergi ve sigorta borcun yoksa 1 yıl süreyle 0 faizli kredi vereceğiz. Vergi ve prim borcu zamanında ödenince devlet en az 322 milyar lira az borçlanacak. Kayıt dışı büyük ölçüde sonlandırılacak. Katma değeri fazla olan şirketlere de yine sıfır faizli kredi imkanı sağlayacağız. Bunun sonucu da ihracatımız geleneksel ürünlerin dışına çıkacak ve çok daha fazla döviz getirisi olan Türkiye'yle karşı karşıya olacağız. Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak" açıklamasında bulundu.

FİSKOBİRLİK, TARİŞ, ÇÜKOBİRLİK, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, çiftçiyi güçlendireceklerini, Karadeniz'de fındık borsasını kuracaklarını ve fiyatını Türkiye’nin belirleyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız ifade etti, çiftçiye mazotu KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceğiz diye. İtiraz ettiler, Sayın İnce bindi çiftçinin traktörüne ‘doldur bakalım şu traktörünü’ dedi. 5 lira 72 kuruşa litresi mazot aldı. Tarım Bakanının Türkiye'den haberi yok. Tarım teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek ve kar edecek. Mazotu düşük fiyattan vereceğiz. Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da sözü tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız" şeklinde konuştu.

"Şeker fabrikalarını geri alacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar bu milletindir, birilerinin değil. Esnaf zor durumda biliyorum. Esnaf bakanlığı kuracağız. Onlar diyorlar ki biz zaten esnafı bitireceğiz. Sabahın köründe dükkanı açan esnaf için biz diyoruz ki, senin kira stopajı derdinden kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı kurup bütün sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, iki projeyle Anadolu'yu şaha kaldıracaklarını ifade etti. Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye Programının tanıtım videosu gösterildi.

"YÖK'ü kaldıracağız"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız. Öğretmenler kadrolu olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ayrıca birer maaş ikramiye vereceğiz. Rantiyeye değil öğretmene vereceğim. Rantiyeye değil üretene vereceğim. Darbe kurulu olan YÖK'ü kaldıracağız."

Dış politikada büyük başarısızlıklar yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bunu aşacağız. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelteceğiz. Fasıl açacaklar mı diye beklemeyeceğiz. Tam demokrasi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Filistinlilere vizeyi kaldıracağız. Filistinlilerde de İsrailliler gibi vizesiz gelebilecekler. Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak" açıklamasında bulundu.

Demokrasi alanında Kılıçdaroğlu, "OHAL'i kaldıracağız. Siyaseti kirlilikten kaldıracağız. İhaleye fesat karıştıranların TBMM'de yer olmayacak. Türk hukuk sistemini darbe kalıntılarından kurtaracağız. Yargı bağımsız olacak. Hakim ve Savcılar kurulları ayrı ayrı olacak. Avukat hangi düzeyde ise, savcı da öyle olacak. Cumhurbaşkanı dahil, bakanların hepsi denetlenebilecek. Medya özgür olacak. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, 3 bin kişilik koruma ordusuyla gezmeyecek. Sayın İnce, bugün nasıl geziyorsa, öyle gezecek" dedi.

Ekonomik vaatlerle ilgili ise Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak, vergi alınmayacak. En düşük emekli aylığı bin 500 TL olacak. Rakam çok mütevazi oldu biliyorum. Birer maaş ikramiye vaadimiz devam ediyor. 4 milyon 210 bin kişiye istihdam oluşturacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin 600 milletvekili adayı tanıtıldı.

Pelin Üzek Kılıç

