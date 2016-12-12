Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı

CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı

CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından paylaştığı tweet üzerine gözaltına alındı.

CHPnin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı

12 Aralık 2016 15:32

PKK'nın Beşiktaş'ta düzenlediği alçak terör saldırıları sonrasında attığı bir tweet nedeniyle CHP'nin sosyal medya uzmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı.

CHP Gençlik Kollarında aktif yöneticilik yapmış, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyasında ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Mücahit Avcı, sosyal medya hesabından dolayı gözaltına alındığını açıkladı.

44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Avcı, "Bu işte bir MİT yeniği var" sözleriyle terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmış ve devlete iftira atmıştı.

Öte yandan CHP'li Avcı'nın HDP/PKK yandaşı birçok troll hesabı yönettiği iddia ediliyor.

Kaynak: YeniŞafak

Etiketler: Mücahit Avcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç