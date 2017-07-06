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CHP’nin yürüyüşünde İstanbul’da trafiğe kapanacak yollar açıklandı

İstanbul Emniyeti, CHP’nin gerçekleştirdiği yürüyüş kapsamında cuma, cumartesi ve pazar günü trafiğe kapanacak yolları açıkladı.

CHPnin yürüyüşünde İstanbulda trafiğe kapanacak yollar açıklandı

06 Temmuz 2017 21:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında 7 Temmuz Cuma gününden 9 Temmuz Pazar gününe kadar trafiğe kapanacak yolları açıkladı. Alınan trafik önlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, “7 Temmuz Cuma günü D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprüye kadar kuzey yol ve kuzey yanyolun (İstanbul istikameti) tamamı ve bu yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. D-100 Pendik Tersane Köprüden D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan güney yolun tamamı (Kocaeli istikamet) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu alternatif olarak kullanılacaktır” denildi.

Cumartesi günü kapanan yollar

Açıklamada yürüyüş kapsamında cumartesi sabah 05.00’dan itibaren ise, “D-100 Tuzla Piyade Okulu Köprüden D-100 Tersane Köprüye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yanyolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacaktır. D-100 Tersane Köprüden Tuzla Piyade Okulu Köprüsüne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacaktır. Pendik Tersane Köprüden Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsüne kadar olan Kuzey ve Güney Yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu alternatif olarak kullanılacaktır” denildi.

Pazar günü kapanan yollar

Açıklamada pazar günü kapatılacak yollar için ise şöyle denildi:
“Pazar günü Pendik Sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsüne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacaktır. TEM otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif olarak kullanılabilecektir.”
 


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 07 Temmuz 2017, Cuma 08:53
    00
    işte chp nin halka zulmü saçşma sapan bir yürüyüş garaksiz anlamsıız dış güçlere hizmet eden bir yürüyüş bu parti ülkeue zararlı hale geldi
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