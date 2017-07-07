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CHP’nin yürüyüşüne saldırı planında 15 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında CHP’nin yürüyüşünü hedef alan saldırı hazırlığının engellenmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi.

CHPnin yürüyüşüne saldırı planında 15 gözaltı

07 Temmuz 2017 23:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığında olan DEAŞ üyesi O.K.’nin içerisinde bulunduğu 38 UU 962 plakalı panelvan tipi şüpheli araç, Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından durdurulmuştu. DEAŞ terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması, ülkeye yönelik sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu adalet yürüyüşünü hedef alan ve korteje yakın bir yerde eylemi gerçekleştireceği esnada yakalanan O.K. ile irtibatlı oldukları tespit edilen E.E., A.M., A.K., F.Ö., S.A., K.K., K.A., S.İ., A.K., S.K., B.K., F.K., A.T. ve A.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 15’e yükseldi.

Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.


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