Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi kapsamında konuştu. Kongrenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Bozdağ, kongrenin Türkiye açısından önemi değindi. Kongrede pek çok ülkenin temsilcileri ile FETÖ konusunda konuşma fırsatı bulduğunu anlatan Bozdağ, “Fethullahçı Terör Örgütü konusunda karşılıklı görüş alışverişimiz oldu. Bu örgütün Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi olduğu gibi faaliyette bulunduğu ülkeler içinde ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğine ilişkin dostlarımıza hatırlatmalarda bulunduk. Onlarda kendi açılarından değerlendirmeleri bizimle paylaştılar. Hatta bazıları ’biz bunları kapattık’, bazıları da ’çalışma başlattık’ dediler. O açıdan da bir karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkanımız oldu” şeklinde konuştu.

"İLK DEFA BİR MUHALEFET PARTİSİ DE BAŞKANLIK SİSTEMİNİN HALKA SORULMASINDAN YANA"

Başkanlık sistemi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, “Başkanlık sistemi Türkiye’nin sadece bugün gündeminde olan bir konu değil. Esasında Cumhuriyet döneminde ara ara sürekli gündemde olan bir konu. Geçmişte merhum Erbakan, merhum Özal, merhum Demirel hep başkanlık sistemini istemişler. Ama onlar güçlerini kaybettikleri dönemde ya da güçsüz oldukları dönemlerde başkanlık sistemi istenmiş. Başkaları da buna olumlu bir cevap vermemiş ilk defa şimdi Türkiye’de çok güçlü olan AK Parti bunu istiyor ve ilk defa bir muhalefet partisi de bu konunun halka sorulmasına ben de taraftarım diyor. Bu son derece önemli bir gelişme ve tarihi bir değişme noktasıdır" ifadelerini kullandı.

"TARTIŞMALARI BİTİRMENİN TEK YOLU HALKA SORMAK"

Başkanlık sistemi tartışmalarını sonlandırmanın yolunun halk oylaması olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli bu konuda çağrıda bulundu, sayın Başbakanımız bu yönde çağrıda bulundu. Ve dün de bir görüşmeleri oldu. Parlamentodan 367 ile dahi geçse Başbakanımız ’halka soracağız’ dedi. 330 ile 367 aralığında geçerse zaten zorunlu halka sorma durumundayız. Her iki halde de halk kararını verecektir. Eğer parlamentoya gelirde halkın oyuna sunulacak bir kabulle bu anayasa önerisi parlamentodan geçmezse o zaman başkanlık sistemi tartışmaları Türkiye’de bitmez. Parlamentonun reddi bu tartışmaları bitirmez. Bu tartışmayı bitirecek yegane şey halkın kararıdır. Halk anayasa değişikliğini kabul ederse sistem değişir, yeni bir sisteme geçmiş oluruz. Tartışmaları noktalarız. Halk bunu reddederse o zaman da bu artışma yakın bir gelecekte Türkiye’nin gündemi olamaktan çıkar ve sistem tartışmasını sonlandırmış olur. Her halükarda halkın kararı sistem tartışmasını bitirir"

"CHP HALKTAN KORKMAMALI"

CHP’nin şu anda halk oylamasına karşı olduğunu söyleyen Bozdağ, "Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de halktan korkmamalı. Halka gitmekten de korkmamalı, bu tartışmanın halkın oylamasına götürülmesine katkı vermelidir. Parlamentoda halka bu işi götürmenin yolunu açmalı, halktan bunu hayır demesini istiyorsa onunda kampanyasını yapabilir. Buna mani bir hal yoktur. Ve sonuçta hepimiz halkın kararına uymalıyız. Yakın bir gelecekte bu tartışma bir uzlaşmayla yoluna girer diye düşünüyorum. Dün Başbakanımızla MHP Genel Başkanı konuştu. Bu konuları zannedersem aralarında konuştular ama ben sayın Başbakanımızla bu konuda neler konuştuğunu görüşmedim. Ama partinin bundan önce yaptığı hazırlıklar var. Ben eminim ki bunlar konuşulup görüşüldükten ve bir netlik oluştuktan sonra parlamentoya sevk edilecektir. Bunun şu anda başladığını düşünüyorum ama ne kadar zaman alacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.