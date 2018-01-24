Christian Bekamenga B.B.Erzurumspor’da

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Erzurum ekibi bu kapsamda Fransa 2. Lig ekiplerinden Troyes‘den Nijeryalı golcü Christian Bekamenga‘yı transfer etti. Erzurumspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, As Başkan Ünsal Kıraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde Bekamenga kendisini mavi-beyaz renklere bağlayan 1 yıl opsiyonlu sözleşmeyi imzalandı.

Nijeryalı futbolcunun başarılı olacağını ifade eden Başkan Mevlüt Doğan, "Bu önemli transferde bizlere destek olan Christian Bekamenga’ya Erzurum’a hoş geldin diyor, başarılı bir futbol sezon geçirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.